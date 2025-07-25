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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إجراء21 جراحة إزالة مياه بيضاء وتركيب عدسات بديلة بمستشفى نجع حمادي العام

عمليات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادى
عمليات المياه البيضاء بمستشفى نجع حمادى
يوسف رجب

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء ٢١ جراحة لإزالة المياه البيضاء وتركيب عدسات بديلة بجهاز "الفاكو"ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الإنتظار.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن قسم الرمد نجح في تنفيذ ٤٨٥ عملية منذ تشغيله، تحت إشراف مدير عام الطب العلاجي الدكتور عبدالله حمدي، والدكتور خالد عويضة مدير إدارة المستشفيات ومدير المستشفى الدكتور أحمد المحلاوي، ونائب المدير الدكتور أحمد الخضيري، وبمشاركة الدكتور عصام غانم أستاذ جراحة الشبكية والإنفصال الشبكي بالمستشفيات الجامعية بأسيوط، والدكتور محمد علي أخصائي طب وجراحة العيون.

وأشار عبدالخالق، إلى أن هذه الإنجازات ضمن مبادرة وزارة الصحة للقضاء على قوائم الانتظار التى أطلقها الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، والتي تهدف لتسريع إجراء العمليات الجراحية وتقليل معاناة المرضى.
 

وتابع وكيل وزارة الصحة بقنا، خاصة في الحالات الحرجة مثل عمليات العيون، وتسهم في تيسير حصول المواطنين على الرعاية الطبية المناسبة في أسرع وقت، وتعكس نجاح مديرية الشؤون الصحية في تقديم خدمات طبية متميزة.
 

وأضاف عبدالخالق، ويؤكد هذا النجاح أن مستشفى نجع حمادي العام أصبحت نموذجاً في تقديم الرعاية الصحية المتكاملة منذ تشغيلها، حيث أنها صرح طبي متكامل، تضم جميع التخصصات الطبية والأقسام الحديثة، وساهم ذلك بشكل كبير في تخفيف معاناة المرضى فى المنطقة وتخفيف الضغط عن باقى المستشفيات.
 


قنا مستشفى نجع حمادي العام قوائم الإنتظار وزارة الصحة إزالة المياه البيضاء

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