قتل زوجته.. ضبط عامل خردة في المنوفية

ألقت قوات أمن المنوفية القبض علي عامل خردة بمركز السادات بعد أيام من قتل زوجته وفر هاربا.

تلقي اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة السادات بضبط عامل خردة بعد قيامه بالهرب بعد قتل زوجته بقرية كفر داود التابعة للمركز.

وتبين أنه بعد عمل الكمائن الثابتة والمتحركة تم ضبط المتهم “ ا.ا ” 27 سنة عامل خردة عقب قيامه بالهرب بعد قتل زوجته.

وتعود احداث الواقعة عندما أقدم عامل خردة علي قتل زوجته بسبب خلافات بينهم واصطحب أطفاله الي والدته قائلا لها “ أنا قتلت مراتي وخدي العيال وهرب”.

فيما يتم التحقيق في الواقعة لبيان سبب قيامه بقتل زوجته، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.