ثاني مصري داخل صفوف النادي .. ليفربول يخطف المواهب هذا العام | ما القصة؟

أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، رسميا، توقيع اللاعب المصري الشاب كريم أحمد على أول عقد احترافي في مسيرته، ليلتحق بتشكيلة فريق تحت 21 عاما في موسم 2025-2026 تحت قيادة المدرب الجديد روبرت بيج.

لاعب مصري جديد يوقع مع ليفربول

ونشر النادي عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي صورة من مراسم التوقيع، أرفقها بتعليق: "كريم أحمد يوقع عقده الاحترافي الأول مع الريدز."

موهبة واعدة منذ الطفولة

كريم أحمد، البالغ من العمر 18 عاما، يعد أحد خريجي أكاديمية ليفربول، التي التحق بها في سن السادسة، وظهر للمرة الأولى مع فريق تحت 18 عاما في ديسمبر 2022، حين سجل هدف الفوز في مواجهة بورنموث ضمن منافسات كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب، وهو لا يزال في الخامسة عشرة من عمره آنذاك.

ويمتاز أحمد بمرونته في خط الهجوم، حيث يمكنه اللعب كمهاجم صريح أو كصانع ألعاب، مستفيدًا من مهاراته الفردية وقدرته على اختراق دفاعات الخصوم.

أرقام ملفتة وإنجازات متصاعدة

خلال الموسم الماضي، قدم كريم أحمد أداء لافت بقميص فريق تحت 18 عام، حيث أحرز 7 أهداف وصنع 5 تمريرات حاسمة، كما شارك في منافسات دوري أبطال أوروبا للشباب، وواجه فريقي بولونيا ولايبزيغ.

ويعد توقيعه الاحترافي تتويجا لتطوره السريع داخل صفوف ليفربول، كما يعكس ثقة الجهاز الفني في قدراته الفنية ومؤهلاته للمستقبل.

أصل مصري

ولد كريم أحمد في إنجلترا لأبوين مصريين، وسبق أن مثل منتخب مصر للشباب في معسكرات تدريبية عام 2022.

ثاني لاعب يوقع مع ليفربول

يعد كريم أحمد ثاني لاعب مصري يوقع عقدا احترافيا مع ليفربول هذا العام، بعد انضمام اللاعب ألفين أيمن قادما من ولفرهامبتون في يناير الماضي، ما يعكس اهتمام النادي الإنجليزي برعاية المواهب المصرية الصاعدة

ألفين أيمن أحدث إصدارات مصر إلى ليفربول

وكان قد أعلن نادي ليفربول الإنجليزي المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح قائد منتخب مصر، توقيع عقدا احترافيا مع الموهبة المصرية الواعدة ألفين أيمن، فى يناير الماضي بينما يعتبر من اللاعبين ذو الأصول المصرية في الدوريات الأوروبية.

وولد ألفين عام 2008 لأب مصري وأم إنجليزية، بدأ مسيرته مع نادي برادفورد سيتي منذ أن كان في سن التاسعة من عمره، ويلعب في مركز قلب الدفاع ويمكن الاعتماد عليه في خط الوسط

الموهبة المصرية الواعدة بدأ مسيرته مع برادفورد سيتي قبل أن ينتقل إلى وولفرهامبتون في عام 2023، وأثبت أيمن قدراته خلال عام واحد مع وولفرهامبتون في بطولة الدوري الإنجليزي تحت سن 18 عامًا، حيث نال العديد من الإشادات.

ويعد ألفن أيمن ثالث مصري يتواجد فى ليفربول، بعد نجم الفريق الأول الأشهر محمد صلاح قائد منتخب مصر، واللاعب الشاب كريم أحمد الذي يلعب في الفئات السنية.