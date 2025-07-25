شكرا لكل اللي سألوا عني.. وليد توفيق يرد على شائعة وفاته

رد الفنان اللبناني وليد توفيق على الشائعة التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والتي زعمت وفاته وتعرضه لوعكة صحية.

https://www.instagram.com/reel/DMiA06Hog5K/?igsh=MzZwbGNsdzlxOTB6

وظهر توفيق في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، قال فيه:"طلع خبر مش مظبوط كالعادة من السوشيال ميديا، إني توفيت وكنت بالمستشفى.. أنا بألف خير وبصحة جيدة. شكرًا لكل الفنانين اللي سألوا عني، وأنا بخير الحمد لله".

وكان علق الفنان وليد توفيق على الجدل المثار حول “صوت مصر”، موضحًا أنه لا يوجد ما يسمى بذلك وأنه ضد التصنيف بشكل عام.

وقال وليد توفيق في تصريحات تلفزيونية لقناة المشهد: “مفيش حاجة اسمها صوت مصر، شيرين وأنغام وآمال ماهر من الأصوات الأوائل في مصر الجمهور حب أغاني أم كلثوم من أمال ماهر وجورج وسوف هما الاتنين قدروا يوصلوا أغاني أم كلثوم للشباب”.

وتابع: “أنا مبحبش التصنيف زمان كان فيه لأنهم كانوا قليلين دلوقتي كل واحد الأول في لونه لكن أمال ماهر تعتبر من المطربين الأوائل في مصر والوطن العربي”.