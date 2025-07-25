الكشف عن لغز مصرع فتاة سودانية في مصعد بمدينة نصر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ملابسات مصرع فتاة صغيرة سودانية داخل مصعد عقار بمدينة نصر.

أشارت التحريات إلى أن الفتاة كانت متواجدة داخل المصعد وأثناء ذلك تحركت فتم احتجازها بين الحائط والكابينة وتوفيت في الحال.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا أفاد بمصرع فتاة صغيرة سودانية في عقار بمنطقة مدينة نصر وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات وفاة صغيرة في العقد الأول من عمرها تحمل الجنسية السودانية جراء احتجازها بين الحائط وكابينة المصعد داخل العقار وتم نقل الجثمان إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة.