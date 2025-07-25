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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

دمياط .. الصحة تطلق قافلة طبية مجانية بقرية عتيبة

محافظة دمياط
محافظة دمياط
زينب الزغبي

تابع  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، جهود مديرية الصحة لتقديم الخدمات الطبية والعلاجية من خلال القوافل التى تتضمن عيادات متنقلة بتخصصات طبية و وحدتين للأشعة ومعمل تحاليل وصيدلية لصرف العلاج اللازم بالمجان،  حيث تلقى " المحافظ " بيان من المديرية فى هذا الخصوص،  تضمن أبرز نتائج القافلة التى تم اطلاقها اليومين الماضيين ، ضمن خطة شهر يوليو الجارى ، بقرية عتيبة بمركز الزرقا.

و أشار الدكتور محمد بدران مدير مديرية الصحة أن القافلة تضمنت ٨ عيادات تخصصية  متنقلة " الباطنة ، الأطفال،  العظام ، الجراحة العامة ، المسالك البولية،  النساء والتوليد،  تنظيم الأسرة،  الأنف والأذن والحنجرة،  الفم والأسنان والجلدية " ، وتردد عليها ٩٣٠ مواطن  تلقوا خدمات الكشف والعلاج بالمجان، هذا إلى جانب إجراء الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لعدد ١٢١ حالة ضمن مبادرة " افحص واطمن " وكذلك فحص ٤ حالات بالأشعة و ١٨ حالة أخرى بالسونار و إجراء٣٤٢ تحليل بمعمل الدم و ٣٣ تحليل بمعمل الطفيليات ،كما تضمنت القافلة إقامة ٨ ندوات توعوية صحية حضرها ١٠٣ مواطن.

دمياط محافظ دمياط قافلة طبية ادوية

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