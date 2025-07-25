آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم 25-7-2025

تعرض سعر أشهر جرام ذهب لتراجع جديد في منتصف تعاملات مساء اليوم الجمعة الموافق 25-7-2025؛ علي مستوي محلات الصاغة المصرية المختلفة.

سعر عيار 21 اليوم

بلغ معدل تراجع سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 15 جنيه في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة.

آخر تحديث لسعر عيار 21 اليوم

سجل آخر تحديث سعر عيار 21 الأكثر شهرة نحو 4595 جنيه للشراء و 4620 جنيه للبيع

سعر عيار 24 اليوم

بلغ متوسط سعر الجرام من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5251 جنيه للشراء و 5280 جنيه للشراء

سعر عيار 18 اليوم

وصل سعر جرام عيار 18 الأوسط بين أعيرة الذهب نحو 3938 جنيه للبيع و 3960 جنيه للشراء

سعر عيار 14 اليوم

سجل سعر أقل جرام ذهب من عيار 14 الأدني فئة نحو 3063 جنيه للبيع و 3080 جنيه للشراء

سعر الجنيه الذهب اليوم

ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 36.76 ألف جنيه للبيع و 36.96 ألف جنيه للشراء

سعر أوقية الذهب اليوم

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3326 دولار للبيع و 3327 دولار للشراء.

سعر الذهب عالميا

استكمل الذهب العالمي انخفاضه لليوم الثالث على التوالي ليمحو جميع المكاسب التي سجلها مطلع هذا الأسبوع، يأتي هذا في ظل تعافي مستويات الدولار وعوائد السندات الحكومية مما أدى إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض اليوم بنسبة 0.7% ليسجل أدنى مستوى عند 3344 دولار للأونصة بعد أن افتتح تداولات اليوم عند المستوى 3369 دولار للأونصة ليتداول حالياً عند المستوى 3345 دولار للأونصة، وفق التحليل الفني لجولد بيليون.

الانخفاض في سعر الذهب اليوم يأتي بعد انخفاض أمس بنسبة 0.6% وانخفاض في اليوم السابق بنسبة 1.3% لينهي الذهب بذلك أي مكاسب كان قد سجلها بداية هذا الأسبوع ويعود إلى التداول تحت المستوى 3350 دولار للأونصة.

في المقابل ارتفع الدولار الأمريكي لليوم الثاني على التوالي مقابل سلة من العملات الرئيسية ليبتعد عند أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها بداية الأسبوع، هذا بالإضافة إلى التعافي في عوائد السندات الحكومية الأمريكية لأجل 10 سنوات الأمر الذي قلل من الطلب على الذهب في ظل العلاقة العكسية بينهما.

جاء التزايد في الإقبال على المخاطرة مدفوعًا بالتفاؤل بشأن مفاوضات الرسوم الجمركية المحتملة، فقد أعلنت المفوضية الأوروبية يوم الخميس أن حلًا تجاريًا تفاوضيًا مع الولايات المتحدة في متناول اليد، بينما صوت أعضاء الاتحاد الأوروبي بالموافقة على فرض رسوم جمركية مضادة على 93 مليار يورو (109 مليارات دولار) من السلع الأمريكية في حال انهيار المحادثات.

من جهة أخرى جاءت بيانات طلبات إعانة البطالة الأمريكية لتفوق التوقعات، فقد أظهرت البيانات أن عدد الأمريكيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة انخفض إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استقرار ظروف سوق العمل.