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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

حين يصبح العتاب جريمة.. حكاية طالب الطب والفعل الفاضح بأكتوبر

أحمد حسام طالب الطب
أحمد حسام طالب الطب
رامي المهدي

لم يكن "أحمد حسام" يعلم أن موقفًا نابعًا من ضميره الحي ورفضه لما يخالف الذوق العام سيتحول إلى لحظة مؤلمة تهدد حياته.

شاب في مقتبل العمر، لم يتردد في أن يوجه كلمة عتاب لشخصين داخل حديقة عامة، حين رأى سلوكًا لا يليق بمكان عام أو مجتمع محافظ، لكن ما كان ينبغي أن يكون لحظة تهذيب، تحول في لحظة إلى مأساة، بعد أن انهال عليه الشاب الآخر بطعنة غادرة في بطنه، لتبدأ رحلة قاسية من الألم والمعاناة في العناية المركزة.

القصة الكاملة كشفتها الاجهزة الأمنية عندما ألقت القبض علي الشاب المتهم بطعن طالب كلية طب الأسنان بعد أن عاتبه بسبب مشهد غير لائق له مع فتاة داخل حديقة الكمبوند.

تسببت محاولة طالب بكلية طب أسنان، بمنع شاب وفتاة من ممارسة أفعال مخلة وسط الشارع في إصابته بإصابات بالغة داخل كومبوند بطريق الواحات بأكتوبر، حيث طعنه الشاب بمطواة في منطقة البطن، ما تسبب في إصابته بقطع في المعدة، وتجمعات دموية على البنكرياس وخدش بالكبد.

تلقت الأجهزة الأمنية بالجيزة بلاغًا بتعرض الطالب "أحمد حسام"،لاعتداء بسلاح أبيض من شاب، بعدما لاحظ وجوده مع فتاة في وضع مخل بالآداب العامة أمام عمارات "دار مصر" بطريق الواحات، فوجه عتابا لهما، ما أثار غضب الشاب الذي عاجله بطعنة نافذة.

وتم نقل الطالب المصاب إلى أحد المستشفيات القريبة، حيث يخضع للرعاية المركزة منذ 3 أيام، وسط حالة صحية حرجة، بينما تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الاجهزة الأمنية طب الأسنان كلية طب الأسنان حديقة الكمبوند طب أسنان اخبار الحوادث

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