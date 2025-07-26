سميرة عبد العزيز تنهي تكريمها بالقومي للمسرح بجزء من برنامجها قال الفيلسوف.. فيديو

وسط حالة من البهجة والفرحة ممتزجة بالحنين للماضي، أنهت الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز ندوة تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري بمقطع من برنامجها الشهير قال الفيلسوف و التي اشتهرت به منذ بدايتها.

وأضافت سميرة عبد العزيز الفنانة القديرة خلال تكريمها بالمهرجان القومي للمسرح المصري: لا استطيع ان اصف سعادتي بهذا التكريم ، لم أكن أتصور أنني ساحظي بمثل هذه اللحظة . انا عاشقة للمسرح و الفن ، اعمل فيهما باخلاص و حب دون انتظار مقابل ، قدمت أعمالا كثيرة دون أي أخر مادي ، منذ أول تجربة لي في الجامعة تحت إشراف المخرج كرم مطاوع ، عشقت المسرح من تلك اللحظة و كان هذا الحب هو ما دفعني للتقدم إلى المعهد العالي للفنون المسرحية ، حيث كنت الأولي علي دفعني طوال الأربع سنوات ، حياتي كلها كانت ما بين المسرح و البرامج الإذاعية ، فالفن هو حياتي ، الحمد لله ، أنه في أواخر أيامي اكرمني بهذا التقدير و جعلني ، اتوحد معكم في هذا التكريم العظيم".



وعن علاقاتها بالفنانة سميحة أيوب، قالت: "بدأت علاقتي بها عندما بدأت العمل في المسرح و كانت هي بطلة أول عمل شاركت فيه وقد لفت نظري اجتهادها الكبير، وحضرت إلى البروفات وهي حافظة لدورها بالكامل.. ويومها تعجبت لسة جاية وحفظت كله والبنات زعلوا لكنها اعتذرت لهن و منذ ذلك الحين بدأت بيننا علاقة فنية و إنسانية قوية".



https://youtube.com/shorts/oagqqsakoD8?si=6a5XVtOOGyPINraZ