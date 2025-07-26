مواعيد العمل في البنوك غدا 27-7-2025

تبدأ البنوك المصرية صبيحة غد الأحد الموافق 27-7-2025 بمختلف الفروع المنتشرة على مستوي الجمهورية؛ عملها بعد انقطاع استمر 3 أيام متصلة.

عدد البنوك المصرية

وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري فإن جملة البنوك العاملة داخل السوق المصرية تصل لـ 36 بنكا حكوميا وخاصا.

إجازة البنوك

منذ نهاية الأربعاء الماضي، تعطل العمل في البنوك المصرية بقرار من البنك المركزي المصري بمناسبة الاحتفال بذكري ثورة 23 يوليو 1952 وذلك يوم الخميس الماضي.

واستكمل البنك المركزي قراره بتعطيل العمل في البنوك المصرية اعتبارا من يومي الجمعة و السبت من كل أسبوع.

مواعيد عمل البنوك اليوم

وفقا لتعليمات البنك المركزي والتي قررت بدء العمل صباح كل يوم أحد حتي نهاية الأسبوع المنتهي كل خميس؛ وذلك اعتبارا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الرابعة عصرا، بواقع 8 ساعات، مع إمكانية زيادتها، بحسب حاجة العمل.

وتستقبل فروع البنوك، العملاء، من الثامنة والنصف صباحا، حتى الثالثة عصرا، بواقع 7 ساعات ونصف يوميا.

تحركات البنوك قبل الإجازة

خلال الأسبوع الماضي تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية بمقدار 28 قرشا خلال يوم واحد وقبل انتهاء العمل في البنوك؛ حيث وصل سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه عند 49.01 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع .

و ارتفع مركز الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة تقترب من 0.57% في المتوسط من قيمته .

حدود السحب في البنوك

مع عودة البنوك المصرية لعملها؛ يستمر اجراءات السحب والإيداع اليومي عبر ماكينات الصراف الآلي و مكاتب خدمة العملاء بكل فرع بنكي؛ بالعملة المحلية بقيمة تبلغ ربع مليون جنيه يوميا من الفرع البنكي

كما يستمر اجراءات الحد الأقصي للسحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي ATM بقيمة 30 ألف جنيه.

وقبل اسبوع قرر البنك المركزي رفع الحدود القصوي للسحب من فروع البنوك بقيمة نصف مليون جنيه مؤقتا، وذلك بعد توقف خدمات الانترنت متأثرة بحريق سنترال رمسيس.