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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تعليمات عاجلة من جامعة عين شمس بشأن تنسيق الجامعات 2025

تنسيق الجامعات 2025
تنسيق الجامعات 2025
حسام الفقي

تستعد معامل تنسيق جامعة عين شمس لاستقبال طلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمي والأدبي، لإجراء التنسيق الإلكترونى بالمرحلة الأولى للعام الدراسي الجديد 2025 _ 2026.

وذلك بمقارها بكليات الحاسبات والمعلومات والآداب داخل الحرم الجامعي بالعباسية ،وكلية الزراعة بشبرا الخيمة ،وكلية البنات بمصر الجديدة ، وكلية الهندسة بعبده باشا بالعباسية إلى جانب معامل الطلاب من ذوي الهمم بكليتي الآداب والحاسبات والمعلومات.

وأوضح رئيس جامعة عين شمس أن معامل التنسيق مستمرة في العمل طوال فترة التنسيق، مشيرًا إلى أن المعامل معدة ومجهزة على أكمل وجه، حيث تضم ما يزيد عن ٣٠٠ جهاز حاسب آلي حديث، ويتواجد بها موظفون مختصون لتقديم المعلومات الكافية للطلاب وأولياء الأمور دون التدخل في رغباتهم، إلى جانب فنيين مدربين لحل أي مشكلة قد تطرأ سواء في أجهزة الحاسب الآلي أو الانترنت.

هذا وقد وجه ا.د محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، قطاع التعليم والطلاب بالاستعداد الكامل والمتابعة الدؤوبه لضمان نجاح معامل التنسيق بالجامعة، لاستقبال طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم؛ لتسجيل رغباتهم إلكترونيًا، وتقديم التسهيلات  والخدمات اللوجيستية اللازمة لحين الانتهاء من فتره التنسيق بكل مراحله على مستوى كافة المعامل داخل الحرم الجامعى.

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت في بيان لها الحد الأدنى للقبول للمرحله الأولى من التنسيق وجاءت كما يلي في الشعبة العلمية للحاصلين على 293 درجة فأكثر، بنسبة 91.56% فأكثر، وشمل ذلك 21853 طالبًا. أما بالنسبة للشعبة الهندسية، فقد بلغ الحد الأدنى للقبول 283 درجة فأكثر، بنسبة 88.44% فأكثر، لعدد 16577 طالبًا. وفيما يخص الشعبة الأدبية، تحدد الحد الأدنى للقبول بـ 233 درجة فأكثر، بنسبة 72.81% فأكثر، لعدد 54073 طالبًا.

معامل تنسيق جامعة عين شمس تنسيق جامعة عين شمس جامعة عين شمس

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