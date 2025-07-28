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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

هل يستحق Galaxy Z Fold 7 الشراء؟.. إليك بدائل أرخص

Galaxy Z Fold 7
Galaxy Z Fold 7
شيماء عبد المنعم

رغم أن هاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7 لم يصل رسميا إلى الأسواق بعد، إلا أنه بات بالفعل من أكثر الهواتف القابلة للطي المنتظرة هذا العام. 

يأتي هاتف Galaxy Z Fold 7 بتصميم أكثر نحافة وخفة من أي وقت مضى، مع شاشات أكبر، وكاميرات محسنة، ما يجعله مرشحا قويا ليكون أفضل هاتف قابل للطي في 2025، لكن قبل أن تتخذ قرار الشراء، إليك أبرز 5 بدائل قد تكون خيارا أفضل حسب احتياجاتك:

أبرز 5 بدائل لهاتف سامسونج Galaxy Z Fold 7

1. Galaxy Z Fold 6: الخيار الاقتصادي من نفس العائلة:


رغم تفوق Fold 7 من حيث التصميم والخفة، إلا أن طراز Fold 6 لا يزال خيارا ممتازا لمن لا يمانع بعض السماكة الإضافية ويبحث عن سعر أقل.

كلا الهاتفين يشتركان في المواصفات الأساسية مثل:

- سعة تخزين 256 جيجابايت

- ذاكرة رام بسعة 12 جيجابايت

- بطارية 4400 مللي أمبير

- شحن سريع بقوة 25 وات

وقد تجد Fold 6 بتخفيضات جذابة، ما يجعله خيارا مناسبا إن لم تكن بحاجة للتصميم الجديد كليا في Fold 7.

Galaxy Z Fold 6

2. Google Pixel 9 Pro Fold: تجربة برمجية فريدة:


رغم أنه أثقل وأسمك من Fold 7، إلا أن هاتف Pixel 9 Pro Fold من جوجل يقدم:

- شاشة داخلية بقياس 8 بوصة

- ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت

- بطارية أكبر بسعة 4650 مللي أمبير

- نظام كاميرات مميز بقيادة عدسة 48 ميجابكسل

تكمن الميزة الأبرز في برمجيات Pixel الفريدة مثل: Call Screen وHold for Me وNow Playing، كما أنه أرخص بـ200 دولار من Fold 7، وقد تجده بسعر أقل في العروض.

 Google Pixel 9 Pro Fold

3. OnePlus Open: خيار أنيق رغم عمره:

رغم مرور عامين على إطلاقه، لا يزال OnePlus Open خيارا مثيرا:

- تصميم أنيق مع ظهر جلدي وكاميرا دائرية مميزة

- بطارية 4805 مللي أمبير وشحن سريع بقدرة 67 وات

- ذاكرة رام بسعة 16 جيجابايت وسعة تخزين 512 جيجابايت

لكن يجب الانتباه لبعض القيود مثل غياب الشحن اللاسلكي، وتصنيف مقاومة المياه المحدود، وتحديثات النظام التي ستتوقف عند Android 17.

OnePlus Open

4. Galaxy S25 Ultra: الأفضل لمن لا يهتم بالطي:

إذا كنت تبحث عن هاتف قوي من سامسونج لكن لا تحتاج خاصية الطي، فإن Galaxy S25 Ultra هو الأقوى غير القابل للطي:

- كاميرا رئيسية بدقة 200 ميجابكسل + عدسات مقربة 5x و3x وعدسة بزاوية عريضة

- بطارية ضخمة 5000 مللي أمبير وشحن أسرع بقدرة 45 وات

- دعم قلم S Pen مدمج

- سعر يبدأ من 1300 دولار (أرخص بـ700 دولار من Fold 7)

Galaxy S25 Ultra

5. Galaxy Z Flip 7: الطي بأسلوب مختلف وبسعر أقل:


إن كنت تبحث عن هاتف سامسونج قابل للطي بسعر أقل وبحجم صغير يناسب الجيب، فإن Galaxy Z Flip 7 يستحق التجربة:

- شاشة خارجية كبيرة 4.1 بوصة بسرعة 120 هرتز

- شاشة داخلية 6.9 بوصة بحجم شاشة S25 Ultra تقريبا

- نفس واجهة One UI والمعالج الرائد

- سعر يبدأ من 1100 دولار فقط

Galaxy Z Flip 7

يعد هاتف Galaxy Z Fold 7 من أقوى وأجمل الهواتف القابلة للطي في 2025، لكنه ليس الخيار الوحيد، سواء كنت تبحث عن تجربة فريدة مع برمجيات جوجل، أو تريد هاتف سامسونج بسعر أقل، أو حتى تبحث عن تصميم طي مختلف، فإن الخيارات متعددة ومتنوعة حسب ميزانيتك واحتياجاتك.

Galaxy Z Fold 7 سامسونج Galaxy Z Fold 7 أفضل هاتف قابل للطي بدائل Galaxy Z Fold 7

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