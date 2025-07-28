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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين 28 يوليو

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهدت أسعار الدواجن والبيض ومختلف أنواع الطيور في الأسواق المحلية استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الاثنين  28يوليو  2025 .


 

أسعار الدواجن اليوم الاثنين  ٠

الدواجن البيضاء:

في المزرعة: 80 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 85 و95 جنيهًا

الدواجن الساسو:

في المزرعة: 93 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات

الدواجن البلدي:

في المزرعة: 120 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 125 و135 جنيهًا

أمهات الفراخ البيضاء:

في المزرعة: 62 جنيهًا للكيلو

للمستهلك: بين 70 و80 جنيهًا

أسعار البيض:

بيض أبيض:

في المزرعة: 110 جنيهات للكرتونة

للمستهلك: بين 115 و120 جنيهًا

بيض أحمر:

في المزرعة: 115 جنيهًا للكرتونة

للمستهلك: بين 120 و125 جنيهًا

بيض بلدي:

في المزرعة: 92 جنيهًا للكرتونة

للمستهلك: بين 100 و110 جنيهات

أسعار البط:

بط مسكوفي عمر يوم:

السعر: بين 42 و43 جنيهًا

بط فرنساوي عمر يوم:

السعر: بين 19 و20 جنيهًا

بط بغال محلي عمر يوم:

السعر: بين 32 و33 جنيهًا

أسعار الكتاكيت:

كتكوت أبيض:

السعر: نحو 25 جنيهًا

كتكوت ساسو:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت روزي:

السعر: نحو 15 جنيهًا

كتكوت إي آر:

السعر: نحو 30 جنيهًا

كتكوت أربو:

السعر: بين 29 و32 جنيهًا

كتكوت كب:

السعر: نحو 28 جنيهًا

كتكوت روس:

السعر: بين 22 و34 جنيهًا

ويأتي هذا الاستقرار في الأسعار في ظل الرقابة المكثفة من الجهات المعنية على الأسواق، مع توقعات بزيادة الطلبخاصة من جانب الأسر والمطاعم، مما قد يؤدي إلى تحركات طفيفة في الأسعار مع بداية الأسبوع المقبل.

الدواجن اليوم الاثنين استقرارًا

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