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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

المساعدات المصرية تتدفق إلى غزة عبر كرم أبو سالم لليوم الثاني

المساعدات المصرية
المساعدات المصرية
البهى عمرو

لليوم الثاني على التوالي، تتواصل حركة المساعدات الإنسانية المصرية من أمام معبر رفح البري، متجهة نحو معبر كرم أبو سالم؛ تمهيدًا لدخولها قطاع غزة.

وأفاد رمضان المطعني، مراسل "القاهرة الإخبارية"، بأن شاحنات المساعدات المصرية تصطف أمام معبر رفح، وتضم حمولات كبيرة من المواد الإغاثية الضرورية.

وأشار "المطعني" إلى أنَّ القافلة بدأت بالتحرك نحو معبر كرم أبو سالم، حيث من المنتظر أن تفرغ الشاحنات حمولتها هناك.

وأوضح أن هذه الشاحنات تحمل كميات ضخمة من الدقيق، الذي يُعد السلعة الأكثر نقصًا في غزة حاليًا، بالإضافة إلى معدات مخصصة لترميم البنية التحتية بالقطاع.

ووفقًا لمراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد دخلت نحو 35 ألف شاحنة مساعدات إلى غزة منذ بداية الأزمة الإنسانية في القطاع.

وذكر أنَّ الهلال الأحمر المصري يتواجد في العريش منذ مدة طويلة، ويقوم باستقبال وتنسيق أي مساعدات موجهة لغزة من مختلف الدول.

وتتزامن هذه التطورات مع دعوات دولية متزايدة لوقف فوري لإطلاق النار، والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية لإنقاذ المدنيين من شبح المجاعة والانهيار الكامل.

معبر رفح البري معبر كرم أبو سالم قطاع غزة غزة

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