لو هتبني.. سعر الحديد والأسمنت اليوم

تشهد أسواق مواد البناء حالة من التذبذب في الأسعار، في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها السوق المحلي والعالمي، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على تكلفة عمليات التشييد والبناء.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

ويعد الحديد والأسمنت من أهم المواد الأساسية التي تعتمد عليها حركة الإنشاءات، وهو ما يجعل مراقبة أسعارها أمرا ضروريا بالنسبة للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

شهدت أسعار الحديد اليوم الإثنين انخفاضا ملحوظا في عدد من الشركات، وذلك نتيجة لتراجع حجم الطلب العقاري، واستقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، إلى جانب انخفاض المضاربات في سوق خامات التصنيع.

وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في تهدئة السوق ومنح فرصة لتراجع الأسعار. وجاءت الأسعار كالتالي:

سجل سعر طن حديد عز نحو 38500 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد بشاي نحو 37850 جنيها.

وصل سعر الطن من حديد المصريين إلى 37500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي 37500 جنيه.

سجل سعر الطن من شركة بيانكو نحو 37500 جنيه.

بلغ سعر الطن لدى شركة الجيوشي للصلب نحو 37000 جنيه.

سجل سعر طن حديد العشري 36200 جنيه.

وصل سعر طن حديد العتال إلى 36000 جنيه.

سجل سعر طن شركة الكومي نحو 35000 جنيه.

بلغ سعر طن حديد سرحان 34500 جنيه.

سجل طن حديد مصر ستيل 34000 جنيه.

أسعار الأسمنت في السوق

و واصلت أسعار الأسمنت ارتفاعها اليوم، نتيجة لعدة عوامل تشغيلية أبرزها زيادة تكاليف النقل والطاقة، إلى جانب تأثر خطوط الإنتاج بسبب اضطرابات سلاسل الإمداد. وأسفرت هذه العوامل عن ارتفاع ملحوظ في الأسعار، جاءت كالتالي:

سجل طن الأسمنت الرمادي نحو 3843 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3470 جنيها.

سجل طن أسمنت السويدي نحو 3650 جنيها.

سجل طن أسمنت الفهد نحو 3350 جنيها.

بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3450 جنيها.

وتشير التوقعات إلى استمرار حالة التذبذب في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، نتيجة للتأثيرات المحتملة للتغيرات العالمية والمحلية، مما يستدعي من المقاولين والمطورين العقاريين متابعة مستمرة لحركة الأسعار، لاتخاذ قرارات الشراء أو التأجيل في التوقيت المناسب، بما يتوافق مع خططهم الاستثمارية.