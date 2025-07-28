أخبار السيارات| سيارة خارقة بـ3 مقاعد.. وترامبب يسحق شركة سيارات ألمانية

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى فى العناوين التالية:

مرسيدس تكشف عن سيارة خارقة جديدة تعمل بثلاثة محركات وتولد قوة مذهلة تصل إلى 1300 حصان. التصميم الثوري والأداء الفائق يضعانها ضمن نخبة السيارات الرياضية العالمية.

كيا وهيونداي تتنافسان بقوة في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرازات بأسعار تنافسية ومواصفات متميزة، مما يوسع قاعدة العملاء ويزيد من شعبية السيارات الصديقة للبيئة.

إحدى شركات السيارات الألمانية تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية، مما يؤثر على حجم صادراتها ومبيعاتها في السوق الأمريكي.

مرسيدس تعلن عن خفض أسعار سياراتها الكهربائية في الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المبيعات ومواجهة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

ماكلارين تفاجئ عشاق السيارات بسيارة "لانزانتي" الخارقة، ذات التصميم الفريد بثلاثة مقاعد فقط، وتعد مثالاً للتكنولوجيا المتقدمة والأداء الرياضي المتطرف.