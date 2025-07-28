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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات| سيارة خارقة بـ3 مقاعد.. وترامبب يسحق شركة سيارات ألمانية

أخبار السيارات
أخبار السيارات
قسم السيارات

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى فى العناوين التالية:

 

 

بثلاثة محركات.. سيارة مرسيدس الجديدة بقوة 1300 حصان

مرسيدس تكشف عن سيارة خارقة جديدة تعمل بثلاثة محركات وتولد قوة مذهلة تصل إلى 1300 حصان. التصميم الثوري والأداء الفائق يضعانها ضمن نخبة السيارات الرياضية العالمية.

 

بأسعار مناسبة.. كيا وهيونداي تشعلان سوق السيارات الكهربائية

كيا وهيونداي تتنافسان بقوة في سوق السيارات الكهربائية من خلال طرازات بأسعار تنافسية ومواصفات متميزة، مما يوسع قاعدة العملاء ويزيد من شعبية السيارات الصديقة للبيئة.

 

شركة سيارات ألمانية كبرى تسجل خسائر فادحة بسبب ترامب

إحدى شركات السيارات الألمانية تتكبد خسائر مالية كبيرة بسبب سياسات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب التجارية، مما يؤثر على حجم صادراتها ومبيعاتها في السوق الأمريكي.

 

انخفاض أسعار سيارات مرسيدس الكهربائية عالميًا

مرسيدس تعلن عن خفض أسعار سياراتها الكهربائية في الأسواق العالمية، في خطوة تهدف إلى تعزيز المبيعات ومواجهة المنافسة المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.

 

بـ 3 مقاعد فقط.. شاهد سيارة ماكلارين لانزانتي الخارقة

ماكلارين تفاجئ عشاق السيارات بسيارة "لانزانتي" الخارقة، ذات التصميم الفريد بثلاثة مقاعد فقط، وتعد مثالاً للتكنولوجيا المتقدمة والأداء الرياضي المتطرف.

أخبار السيارات ترامب شركة سيارات ألمانية فولكس فاجن ماكلارين سيارة خارقة

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