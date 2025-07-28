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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

تدريس مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياسمين بدوي

أعلن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أنه تم الاتفاق مع الجانب الياباني على إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية 

وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن إدخال مادة البرمجة لطلاب المدارس المصرية اليابانية  يأتي في إطار خطة التوسع في مسارات تدريس البرمجة

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ،  إلى أن المادة التعليمية المُقدمة من الجانب الياباني في  مادة البرمجة ، تتميز بالسير وفقاً لمنهج محدد وواضح، كما تنقسم إلى مستويات من مبتدئ ثم متوسط ومتقدم.

كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، التوسع في المدارس اليابانية، مُوضحاً أن عدد تلك المدارس سيصل إلى 70 مدرسة ببداية العام الأكاديمي 2025/2026

وكانت قد فتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقديم للعمل كـ”معلم متدرب” لحديثي التخرج (من سن ٢١ إلى ٢٣ عامًا) في المدارس المصرية اليابانية ، وذلك لمدة لا تقل عن عام دراسي وحتى عامين ، وذلك في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتطوير المنظومة التعليمية وبناء قدرات المعلمين الشباب

رابط التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

يمكن الآن لمن يهمه الأمر الدخول على رابط التقديم لوظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية من خلال الضغط على https://ejsadmpa.moe.gov.eg/ 

خطوات التقديم في وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية

ومن المقرر أن يتم اختيار المتقدمين لـ وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية،  وفق معايير دقيقة تراعي دافعية التعليم والقدرة على الابداع في المهام التربوية، علمًا بأنه سيتم تزويد المعلم المتدرب بالمهارات اللازمة بما يؤهله أن يكون معلم متميز ومبدع.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن المعلمين المتدربين سيتلقون تدريبًا عمليًا، إلى جانب دعم فني وأكاديمي مستمر، من أجل تطوير قدراتهم المهنية، وإكسابهم مهارات التعليم الحديثة، ضمن بيئة تعليمية تفاعلية ومحفزة.

ومن المقرر أن يجرى تقييم المتقدمين لـ وظيفة معلم متدرب في المدارس المصرية اليابانية من خلال مراحل فنية وشخصية دقيقة لاختيار الأكفأ والأكثر جاهزية للقيام بهذا الدور التربوي.

وجدير بالذكر أن المدارس المصرية اليابانية تُعد نموذجًا تعليميًا متميزًا يمزج بين منظومة التعليم المصري وثقافة “التوكاتسو” اليابانية، التي تركز على تنمية شخصية الطالب، وتعزيز قيم التعاون والانضباط والمسؤولية، من خلال مجموعة من الأنشطة التربوية اليومية المتكاملة.

وزير التربية والتعليم التربية والتعليم البرمجة المدارس المصرية اليابانية

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