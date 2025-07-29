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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

مين الأحسن ام جى ZS أم جيتور اكس 70 بلس 2025

ام جى ZS إم جيتور اكس 70 بلس 2025
ام جى ZS إم جيتور اكس 70 بلس 2025
إبراهيم القادري

يضم سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025، وتتوافر تلك السيارات من أجل تلبية رغبة المواطنين في الحصول على سيارات تتناسب مع قدرتهم المالية وتتوافر فيها تكنولوجيا حديثة، تتماشى مع مستقبل صناعة السيارات.

وجاءت هذه الطرازات بعد تراجع الأسعار واستقرار سوق السيارات المصري، ومن ضمن تلك السيارات،  ام جى ZS وجيتور اكس 70 بلس موديل 2025، وتنتمي السيارتين لفئة السيارات الـ suv الرياضية متعددة الاستخدامات.

وسائل الأمان بـ ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

زودت سيارة ام جى ZS موديل 2025 بالعديد من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، حساسات خلفية، ووسائد هوائية للسائق، وبها نظام الثبات الإلكتروني، وبها ESP، وبها وسائد هوائية للركاب، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية، وبها نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة .

محرك ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

تستمد سيارة ام جى ZS موديل 2025 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتنتج عزم دوران 150 نيوتن/متر، وبها قوة 119 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا إلي 100 كم/ساعة في مدة 10.9 ثانية .

سعر ام جى ZS موديل 2025

ام جى ZS موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 50 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 75 ألف جنيه.

الفئة الثالثة من سيارة ام جى ZS موديل 2025 تباع بسعر مليون و 100 ألف جنيه .

وسائل الأمان بـ جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

تمتلك سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2025 الكثير من وسائل الأمان والسلامة من ضمنها، نظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، وبها نظام الثبات الإلكترونى، وبها نظام إيموبليزر ضد السرقة، وبها حساسات اماميه، ووسائد هوائية للسائق، وبها حساسات خلفيه، ووسائد هوائية للركاب، وبها ESP، وبها نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية جانبية.
محرك جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

سعة خزان وقود سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2025 يصل إلي 57 لتر، وبها محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ومتصل بها علبة تروس أوتومايتك، وبها عزم دوران 230 نيوتن/متر، وقوة 156 حصان، وتصل سرعتها القصوي إلي 180 كم/ساعة.

سعر جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

جيتور اكس 70 بلس موديل 2025

الفئة الأولي من سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2025 تباع بسعر مليون و195 ألف جنيه.

الفئة الثانية من سيارة جيتور اكس 70 بلس موديل 2025 تباع بسعر مليون و 434 ألف جنيه.

سوق السيارات المصري إصدارات السيارات الجديدة موديل 2025 جيتور اكس 70 بلس موديل 2025 ام جى ZS وسائل الأمان بـ ام جى ZS

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