أحمد أباظة بمؤتمر الجبهة الوطنية لـ أبو العينين: أجمل حاجة في الدنيا إن الناس تحبك.. ونحن نرى محبة أهل الجيزة لك

أكد أحمد أباظة، نائب الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، خلال كلمته في المؤتمر الجماهيري للحزب بمحافظة الجيزة، أن المشهد الذي رسمه أبناء المحافظة اليوم يعكس وعيًا ووفاءً كبيرين.

ووجه حديثه لأبو العينين مشيدا بشعبيته بالجيزة: «أجمل حاجة في الدنيا إن الناس تحبك.. ونحن نرى محبة أهل الجيزة لك، وهذا منظر عظيم من شعب مخلص أبي وفي».

وأضاف أباظة: «هذا الحضور الجماهيري الضخم هو أكبر دليل على أن الجيزة تدعم مرشحيها بإخلاص، وإن شاء الله نبارك لأهل المحافظة على نجاح مرشحيهم».

وأوضح أن حزب الجبهة الوطنية ليس جديدًا في المضمون رغم حداثة اسمه، قائلًا: «الحزب كاسم جديد، لكن كل قياداته لها تاريخ طويل من العمل الوطني والمواقف المشهودة».

ويستهدف مؤتمر الحزب بالجيزة دعم مرشحيه بالمحافظة، وهم: أحمد الحمامصي وحسام سعيد، مرشحي الحزب ضمن "القائمة الوطنية من أجل مصر"، ومحمود علي عبد الله مرجان، مرشح الحزب على المقعد الفردي.