نقلت وكالة رويترز عن مصدر عسكري أوكراني مقتل 16 شخصا وإصابة 35 في قصف روسي على سجن في زابوروجيا الليلة الماضية.

وفي وقت سابق ، أكدت وزارة الدفاع الروسية، أنه تم تدمير 74 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل، وذلك وفقا لنبأ عاجل، عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”.

أسقطت منظومات الدفاع الجوي الروسية، العديد من الطائرات المسيّرة الأوكرانية خلال أقل من أربع ساعات، في واحدة من أكثر موجات الهجمات الجوية كثافة خلال الأسابيع الأخيرة، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الروسية في بيان رسمي.

وقالت الوزارة إن الهجمات استهدفت مناطق متفرقة جنوب غربي البلاد، في تصعيد لافت ضمن عمليات أوكرانيا باستخدام المسيّرات التي باتت تتكرر بشكل شبه يومي.