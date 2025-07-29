إخلاء المنازل المجاورة للعقار المنهار بطنطا وهدمه حتي سطح الأرض ..صور

أصدر اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية توجيهاته العاجلة إلي الدكتور محمود عيسي نائب المحافظ بتشكيل لجنة الإدارة الهندسية وإخلاء المنازل المجاورة وهدم العقار السكني المنكوب حتي سطح الأرض حفاظا على ارواح المواطنين.

اخلاء المنازل المجاورة



كما وجه محافظ الغربية في تعليماته إلي رئيس حي ثان طنطا بالتنسيق مع قوات الحماية المدنية ونقل ضحية الحادث ونجلها المصاب إلي مستشفي طنطا الجامعي.

وكانت منطقة الساحة بمدينة طنطا بمحافظة الغربية شهدت منذ قليل واقعة انهيار جزئي بمنزل سكني مكون من ثلاث طوابق بشكل مفاجىء نتيجة تصدعات وشروحات مفاجئة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق في الواقعة.

تفاصيل الواقعة

وتكثف الأجهزة الأمنية من جهودها بالدفع بقوات الإنقاذ من قوات الحماية لإنقاذ وانتشال شخصين داخل العقار كما فرض كردون أمني بمحيط العقار السكني المشار إليه.

وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المحلة يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده يفيد بوقوع حادث انهيار منزل سكني بمنطقة الساحة بنطاق دائرة القسم .

كما انتقلت القيادات الأمنية و التنفيذية بحضور اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية واللواء أسامة نصر مدير الأمن الجديد الي موقع الحادث للوقوف على آخر تطوراته كما تم الدفع بالقوات الحماية المدنية للاخراج شخصين من سكان العقار وتأمين حياتهم .

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.