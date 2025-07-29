قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع متوقع في تنسيق المرحلة الأولى للجامعات رغم انخفاض نسب النجاح.. تفاصيل
إقبال كبير من طلاب الثانوية العامة للتسجيل بالمرحلة الأولى بمعامل تنسيق جامعة القاهرة
مصر وفرنسا توحدان الجهود لدعم الدولة الفلسطينية وتعزيز التعاون الثنائي
4 وظائف مطلوبة بمديرية التربية والتعليم بشمال سيناء.. الشروط وطريقة التقديم
البيت بقى كوم تراب.. انهيار منزل بطنطا والبحث عن شخصين تحت الأنقاض | قرار عاجل من المحافظ
خطة نتنياهو الجديدة بشأن غزة.. نافذة دبلوماسية أخيرة أم بداية لفرض واقع جديد؟
فسحة تحولت إلى مأساة.. تفاصيل حادث انقلاب أتوبيس على طريق مطروح - الإسكندرية
ننشر تقرير الطب الشرعي وكاميرات المراقبة بشروع طالب في إنهاء حياة زميله
ثالث قوافل زاد العزة.. انطلاق 1300 طن من المساعدات الغذائية والطبية إلى غزة
إصلاح المحطة للمرة الثانية.. الكشف عن موعد عودة الكهرباء بالجيزة رسمياً
اقتصادية قناة السويس: نتطلع لتعزيز التعاون مع بنما في القطاعات الصناعية والخدمات البحرية
تواصل تدفق المساعدات المصرية إلى غزة في اليوم الثالث من مبادرة "زاد عزّة"
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

والدة ياسمين وليد: دعمنا ابنتنا منذ الطفولة وتجاوزنا الصدمة الأولى بإرادة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
منار عبد العظيم

كشفت مروة محمد، والدة الطالبة ياسمين وليد، عن تفاصيل رحلة ابنتها الاستثنائية، التي توّجت بتفوقها وحصولها على المركز الأول في الثانوية العامة من فئة ذوي الهمم.

وفي لقاء خلال برنامج "صباح البلد" مع الإعلامي أحمد دياب على قناة “صدى البلد”، أوضحت الأم أن ياسمين واجهت تحديات كبيرة منذ صغرها، بعد أن تم اكتشاف إعاقتها في عمر العامين، ما شكّل صدمة للأسرة في البداية، لكن لم يسمحوا لها بأن تكون عائقاً أمام مستقبل ابنتهم.

وقالت مروة: "منذ اللحظة الأولى، كنا ندرك أن دعمنا هو السلاح الأول لنجاحها، وحرصنا على توفير بيئة تعليمية ونفسية مناسبة رغم كل العقبات"، مشيرة إلى أن ياسمين تمتلك عزيمة وإرادة تفوق عمرها، وهو ما ساعدها على تحقيق هذا الإنجاز.

نظام الدمج في التعليم.. فرصة لذوي القدرات المتميزة

أشادت والدة ياسمين بنظام الدمج التعليمي، مؤكدة أنه لعب دورًا محوريًا في تمكين ابنتها من التفوق. وقالت: "التحاق ياسمين بنظام الدمج ساعدها كثيرًا، حيث يتم تخفيف المناهج بشكل مدروس، وتُوفر اختبارات اختيارية، ويُسمح للطالب بأن يؤدي الامتحانات بمساعدة مرافق تعليمي".

وأوضحت أن النظام يمنح الطلاب من أصحاب الهمم فرصة عادلة لإثبات قدراتهم، لافتة إلى أن الكثير منهم يمتلكون إمكانيات ذهنية وإبداعية غير عادية، تحتاج فقط إلى مناخ داعم لتتفجر طاقاتهم.

ياسمين وليد صباح البلد الثانوية العامة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات 2025

الطب 93.8% والهندسة 88.9%.. مؤشرات المرحلة الأولى في تنسيق الجامعات 2025

انقطاع الكهرباء بالحيزة

لحين تركيب دوائر جديدة.. انقطاع الكهرباء عن الجيزة مستمر لليوم الرابع

وزير الكهرباء في موقع العطل

مصدر يكشف موعد عودة الكهرباء واستقرارها بالجيزة

موعد صرف معاشات أغسطس2025

موعد صرف معاشات شهر أغسطس2025

حادث ارشفية

مصرع شخص وإصابة 58 آخرين في حادث على طريق الإسكندرية مطروح

رمضان صبحي

رمضان صبحي.. من نجم للملاعب إلى قفص الاتهام| تفاصيل

الايجار القديم

تسلسل زمني.. حسم مصير قانون الإيجار القديم يقترب|تفاصيل

رمضان صبحي

القبض على رمضان صبحي في مطار القاهرة.. تعرف على السبب

ترشيحاتنا

محافظ الغربية

انتشال جثة مسنة وإنقاذ نجلها أسفل العقار المنهار بطنطا.. صور

اجتماع تنسيقي لتجهيز مقرات انتخابات مجلس الشيوخ فى بورسعيد

محافظ بورسعيد: نقف على مسافة واحدة من جميع المرشحين لمجلس الشيوخ

نائب محافظ سوهاج

نائب المحافظ يشارك أيتام سوهاج في يوم ترفيهي بالمدينة الجديدة| صور

بالصور

شيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب تعطل محركاتها فجأة

شيفروليه
شيفروليه
شيفروليه

التهاب الكبد.. الأسباب والأعراض والعلاج والوقاية

التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية
التهاب الكبد .. ما الأسباب والأعراض و العلاج والوقاية

أصغر سيارة كهربائية من هوندا قادرة على إمداد منزلك بالطاقة

سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one
سيارة هوندا N one

قلبى ليك للأبد.. هاجر أحمد تحتفل بعيد زواجها الرابع| صور

قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور
قلبى ليك للابد..هاجر احمد تحتفل بعيد زواجها الرابع ..صور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الاختيار

د. عصام عبد القادر - أستاذ ورئيس قسم المناهج كلية التربية - جامعة الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحب.. القوة الناعمة

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: زياد الرحباني.. رحيل أيقونة فنية نضالية استثنائية!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

المزيد