أخبار السيارات| شاحنات لا تخضع لتحليل المخدرات.. وشيفروليه تواجه دعاوى قضائية بسبب المحرك

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات القليلة الماضية، العديد من الموضوعات التي أثارت الجدل واهتمام كثيرين حول العالم، نستعرض تفاصيلها وأهم الأخبار الأخرى فى العناوين التالية:

بدأ فريق من المختصين في إجراء تحقيقات بعد انفجار مفاجئ لسيارة "سايبرتراك" من تسلا أثناء توقفها في ممر أحد المنازل، وسط غموض حول الأسباب التقنية المحتملة وقلق بين المستخدمين.

تعديلات جديدة على لوائح النقل في بعض الولايات الأميركية تعفي نوعًا معينًا من الشاحنات من تحاليل المخدرات وفحوصات النوم، ما أثار جدلًا حول السلامة والرقابة.

هوندا تطلق سيارة كهربائية صغيرة الحجم لكنها قوية في الأداء، حيث يمكنها شحن الأجهزة المنزلية في حالات الطوارئ، ما يعزز مفهوم السيارات كمصدر للطاقة.

تقدم ملاك عدد من سيارات شيفروليه بدعاوى جماعية ضد الشركة بعد تقارير عن توقف مفاجئ للمحركات أثناء القيادة، وسط تساؤلات عن جودة التصنيع والمساءلة القانونية.

تسلا تدرس سحب طراز "سايبرتراك" تدريجيًا لصالح تطوير شاحنة كهربائية أصغر حجمًا وأقل تكلفة، في خطوة استراتيجية تستهدف توسيع شريحة المستهلكين.

شركة بولستار تدخل بقوة في سوق السيارات الرياضية الفاخرة بإطلاق طراز موجه لنجوم كرة القدم، يجمع بين الأداء العالي والتصميم اللافت لمنافسة بورش وتسلا.