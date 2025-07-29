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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

267 درجة.. خفض مجموع القبول بعدد من مدارس التمريض بقنا

صحة قنا
صحة قنا
يوسف رجب

أعلن الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن خفض مجموع  القبول للدفعة الجديدة من الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025/2024 للالتحاق بمدارس التمريض للبنين والبنات إلى ٢٦٧ درجة، وذلك في مدارس التمريض بمركز أبوتشت، فرشوط، الوقف، نقادة ومركز دشنا.

وأشار عبدالخالق، إلى أن التقديم يخضع لمجموعة من الشروط والمعايير التي تهدف إلى انتقاء العناصر الأكثر تأهيلاً، وتشمل تلك الشروط أن يكون المتقدم مصري الجنسية وحسن السير والسلوك، وألا يقل مجموعه في الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2025 عن 267 درجة بتلك المدارس.

وشدد وكيل وزارة الصحة بقنا، على ضرورة أن يكون قد درس اللغة الإنجليزية كلغة أولى أو ثانية، وأن يكون من أبناء نفس المركز والمحافظة وحاصلًا منها على شهادة إتمام التعليم الأساسي، وفي حال حصول الطالب على الصف الثالث الإعدادي فقط من محافظة قنا دون الصفوف الدراسية السابقة، يُشترط تقديم ما يثبت الإقامة الفعلية بالمحافظة، وذلك من خلال تقديم بطاقة الرقم القومي للوالد أو الوالدة صادرة من قنا بتاريخ إصدار لا يقل عن ثلاث سنوات، إضافة إلى شهادة ميلاد الطالب أو الطالبة، على أن يتم القبول بحسب أعلى المجاميع المتقدمة، ويُحدد الحد الأدنى بعد الانتهاء من جميع مراحل التنسيق والاختبارات المطلوبة والكشف الطبي الخاص بكل مدرسة على حدة.

وأكد عبدالخالق، أنه لا يُسمح بنقل الطالب أو الطالبة من مدرسة لأخرى أو من محافظة لأخرى خلال مدة الدراسة، كما يُشترط أن يتمتع المتقدم بسلامة النطق وخلوه من أي عيوب خلقية، إلى جانب اجتيازه اختبار الإملاء في اللغة العربية واختبار اللغة الإنجليزية، والحصول على ٧ درجات على الأقل من ١٠ في كل اختبار، بالإضافة إلى اجتياز اختبار مهارات الحاسب الآلي بنسبة لا تقل عن ٧٠ في المئة.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بقنا، أنه لا يُعد الطالب أو الطالبة مقبولًا إلا بعد اجتياز ما يُعرف بكشف الهيئة والذي يتضمن تقييمًا للجانب النفسي ومستوى اللياقة وسرعة رد الفعل والمظهر العام واللباقة ومهارات التواصل وسلامة النطق والتناسق الجسدي ومجموعة من المعلومات العامة، وتُجرى تلك التقييمات من خلال لجنة متخصصة، كما يُشترط اجتياز الكشف الطبي واختبار الكشف عن تعاطي المخدرات الذي يُجرى من خلال القومسيون الطبي، ولا تُعلن النتيجة إلا بعد الانتهاء من كل تلك المراحل واستكمال كافة المستندات المطلوبة.

وأشار عبدالخالق، إلى أنه سوف يتم مراعاة الطاقة الاستيعابية للفصول عند تحديد أعداد المقبولين وفقًا لما تقرره وزارة الصحة والسكان، ويُشترط توقيع ولي الأمر على كافة الإقرارات المرفقة بملف التقديم، على أن يتم التقديم في موعد أقصاه، غداً الأربعاء ٣٠ يوليو.

ونوه وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن تقديم الملف يتم من خلال الطالب أو الطالبة أو ولي الأمر إلى المدرسة التابعة للمركز الذي حصل فيه المتقدم على الشهادة الإعدادية، على أن يتضمن الملف المطلوب شهادة الميلاد وصورة منها، وصورتين من شهادة الإعدادية، وصورة من الشهادة الإبتدائية أو مستخرج رسمي منها، وعدد عشر صور شخصية حديثة، وأصل بيان النجاح الصادر عن الإدارة التعليمية التابع لها الطالب، وصورة من بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، ولا يُسمح باسترداد الملف في حالة عدم القبول، وفي حال قبول الطالب يُطلب منه تقديم أصول المستندات ضمن إجراءات استكمال القيد بالمدرسة.
 

قنا وزارة الصحة خفض مجموع  القبول الشهادة الإعدادية مدارس التمريض اجتياز الكشف الطبي

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