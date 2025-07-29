كشف هوية جـ.ـثة شاب عثر عليها بمدخل قرية بنجع حمادى

تمكنت أجهزة الأمن بـ قنا من كشف غموض جثة شاب عثر عليه على الطريق الصحراوي بمدخل قرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادي.

تبين أن الجثة لشاب يدعى أ.ع في العقد الثالث من العمر، مقيم بمنطقة الساحل بمدينة نجع حمادي، وأن هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، حيث وجد بها آثار طعنات بآلة حادة في مناطق متفرقة بالجسم.

فيما تكثف أجهزة الأمن بنجع حمادى، جهودها لكشف ملابسات الواقعة، والتوصل إلى هوية الجاني والسلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت أجهزة الأمن بـ قنا، تلقت إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد العثور على جثة شاب أمام قرية أبو عموري التابعة لمركز نجع حمادى، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادى العام لوضعها تحت تصرف النيابة العامة.