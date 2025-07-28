مصرع طف.لة وإصابة 5 أشخاص في انهيار جدار منزل بقنا

لقيت طفلة مصرعها وأصيب 5 آخرين" سيدات وأطفال" في انهيار جدار منزل عليهم بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا شمال قنا.

تلقت أجهزة الأمن بـ قنا، إخطاراً من غرفة العمليات، يفيد انهيار جدار منزل بقرية السمطا التابعة لمركز دشنا، نتج عنه حالة وفاة وإصابات.

بالانتقال والفحص، تبين انهيار منزل فوق عدد من السيدات والأطفال، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثة والمصابين من بين أنقاض الجدار المنهار.

ودفع مرفق اسعاف قنا، بعدد من السيارات إلى موقع البلاغ، وجرى نقل الجثة إلى المشرحة، لوضعها تحت تصرف النيابة العامة، فيما جرى نقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعى، لتلقى الإسعافات الأولية والعلاج الطبي اللازم.

تحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.