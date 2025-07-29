إجراء 52 عملية جراحية ناجحة خلال يوم واحد بمستشفى نجع حمادي العام

أعلن الدكتور محمد يوسف عبد الخالق، وكيل وزارة الصحة بقنا، عن نجاح مستشفى نجع حمادي العام في إجراء 52 عملية جراحية متنوعة خلال يوم واحد فقط.

وأضاف عبدالخالق، وهو ما يُعدُ إنجازاً غير مسبوق يُبرز جهود وإلتزام الفريق الطبي والإداري داخل المستشفى، بقيادة الدكتور أحمد المحلاوي، مدير المستشفي، وخطة الطب العلاجي بقيادة الدكتور عبدالله حمدي، مدير الطب العلاجي، والدكتور خالد عويضة، مدير إدارة المستشفيات بالمديرية ، وهو ما يعكس ثقة المرضى المتزايدة في الخدمة الصحية التي تقدمها المستشفى للأهالي من نجع حمادي والمراكز المجاورة.

وأكد وكيل وزارة الصحة بقنا، بأن تحقيق هذا الرقم المتميز من العمليات الجراحية في يوم واحد يُعد دليلاً واضحاً على كفاءة الأطقم الطبية ودعم فرق التمريض والفنيين والإدارة، مشيداً بروح العمل الجماعي وإخلاص جميع العاملين في تقديم أفضل رعاية ممكنة للمرضى.



وأوضح عبدالخالق، بأن مستشفى نجع حمادي العام يُعد واحداً من أكبر وأهم الصروح الطبية بشمال محافظة قنا، والتي تم إنشاؤها وفق أحدث المعايير الطبية والخدمية ليُلبي إحتياجات المواطنين ويوفر لهم خدمات على أعلى مستوى.

وأشار وكيل وزارة الصحة بقنا، إلى أن الدولة تُولي إهتماماً كبيراً بتطوير المنظومة الطبية والصحية بمحافظة قنا، ودعم المستشفيات بكل المستلزمات الضرورية والأجهزة الحديثة، بما يضمن القضاء على قوائم الإنتظار ويخفف معاناة المرضى، ويُلبي الإستجابة السريعة لإحتياجات المواطنين.

