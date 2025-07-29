بالصور ... بدء تصوير "وتر حساس الجزء الثاني

شارك صناع مسلسل وتر حساس صورا من بدء تصوير الجزء الثاني للمسلسل و الاحتفال ببدء التصوير.



يذكر أن مسلسل “وتر حساس” الموسم الأول تناول في 45 حلقة قصة 3 صديقات تبدأ علاقتهنّ في الانهيار، عندما تعلم كاميليا إنجي المقدم، أن زوجها رشيد محمد علاء، في علاقة لسنوات مع صديقتها المقربة سلمى صبا مبارك، وعلى الجانب الآخر تتعرض للابتزاز من صديقتهما الثالثة، لتبدأ العلاقة التي كانت تبدو مثالية في الانهيار عندما تشابكت العلاقات بين كل الأطراف.



مسلسل “وتر حساس” يقوم ببطولته كل من صبا مبارك ، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد على رزق محمد العمروسى، لبنى ونس، صالح عبدالنبى، تميم عبده، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، رانيا منصور ، مينا نبيل، ميرنا نديم، ومؤثر رفعت وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج.