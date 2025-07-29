محافظ دمياط يشيد بدور الحماية المدنية فى التعامل الفورى مع الأزمات

التقى الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم بمكتبه بديوان عام المحافظة، مع العقيد حسام يوسف مدير إدارة الحماية المدنية الجديد و المقدم حازم الشاذلى وكيل الإدارة الجديد، حيث تقدم " محافظ دمياط " بالتهنئة لهما لتوليهما مهام عملهما الجديد، معربًا عن خالص امنياته لهما بدوام التوفيق والسداد.

تناول اللقاء الذى جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و المستشار هيثم الغندور المستشار القانونى للمحافظة، مناقشة عدد من ملفات العمل ، وأشاد " المحافظ " خلاله بدور الحماية المدنية فى التعامل الفورى مع الأزمات ، وحماية المنشآت وممتلكات المواطنين، مؤكدًا على تقديره البالغ لهذا الدور ، حيث أشار إلى دعم المحافظة الكامل لكافة الجهود ، وتعزيز العمل بالإدارة لخدمة المحافظة والمواطنين