السماق .. كنز أحمر في مطبخك يُعزّز المناعة ويحمي القلب

لا يُعد السماق مجرد بهار يضيف لمسة لاذعة شهية على الأطعمة، بل هو عنصر غذائي غني بالفوائد الصحية، يحمل في طياته إمكانات علاجية مذهلة تجعله أقرب إلى دواء طبيعي.

الفوائد الصحية لإستخدام السماق

يُستخلص السماق من نبات ينمو في المناطق الجافة والمعتدلة، ويُستخدم بكثرة في المطبخ الشرقي والمتوسطي. لكن ما يجهله الكثيرون أن هذا المكون الأحمر يحتوي على مركبات فينولية قوية ومضادات أكسدة تساهم في الوقاية من أمراض عديدة، أبرزها القلب والسكري.

وهناك العديد من الفوائد الصحية للسماق، ويمكن الإستفادة منها بوضعه على الأطعمة، بحسب ما أورده موقع Everyday Health، ومن أبرزها ما يلي :

ـ مضاد قوي للالتهابات:

يحتوي السماق على مركبات تقلل من الالتهاب المزمن في الجسم، ما يجعله مفيدًا في حالات آلام المفاصل والروماتيزم.

ـ غني بمضادات الأكسدة:

يحارب الجذور الحرة التي تسبب الشيخوخة والأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.

ـ ينظم مستويات السكر في الدم:

أظهرت دراسات أن تناول السماق بانتظام يمكن أن يساعد على خفض نسبة الجلوكوز، ما يجعله مفيدًا لمرضى السكري.

الفوائد الصحية لإستخدام السماق

ـ يعزز صحة الجهاز الهضمي:

يساعد على تهدئة اضطرابات المعدة مثل الانتفاخ وعسر الهضم، ويُخفف الإسهال.

ـ يحمي القلب:

يُساهم في خفض الكوليسترول الضار، مما يدعم صحة القلب والأوعية الدموية.

ـ مضاد بكتيري طبيعي:

له قدرة على مقاومة البكتيريا، مما يساعد في الوقاية من التسمم الغذائي عند إضافته للأطعمة.

الفوائد الصحية لإستخدام السماق

كيف تستخدم السماق في حياتك اليومية؟

توابل يومية: يُرش على السلطات، خصوصًا الفتوش، وعلى اللحوم والدجاج لإضفاء نكهة حامضية مميزة.

مغلي السماق: يُشرب كمنقوع تقليدي لتحسين الهضم وتطهير الجسم.

مغلي السماق

استخدام موضعي: يُستخدم أحيانًا مسحوق السماق موضعيًا لعلاج الالتهابات الجلدية الخفيفة.

وفي النهاية، يمكن القول إن السماق ليس مجرد مكون بسيط في مطبخك، بل هو كنز صحي طبيعي يستحق أن يحتل مكانًا دائمًا في نظامك الغذائي.