ترامب: تحذير من تسونامي في هاواي وألاسكا وسواحل المحيط الهادئ

صدر تحذير من تسونامي على كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة بعد زلزال هائل بقوة 8.7 درجة ضرب قرب روسيا.

زلزال في روسيا

ضرب الزلزال حوالي الساعة 1:25 مساءً بتوقيت هاواي، على بُعد حوالي 85 ميلاً شرق كامتشاتسكي على الساحل الشرقي لروسيا.

والتحذير من تسونامي هو أدنى مستوى في نظام الإنذار الثلاثي المستويات، ما يعني أن مستوى التهديد غير معروف بعد، ولكن ينبغي على سكان المناطق المحددة البقاء على اطلاع والاستعداد لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان قد صدر تحذير شديد من تسونامي لسكان ألاسكا وهاواي بعد أن أبلغت السلطات اليابانية عن زلزال قوي بقوة 8.7 درجة بالقرب من شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا.

ووفقًا لمركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ، قد يكون تسونامي بهذا الحجم قد تسبب في أضرار للمناطق الساحلية حتى البعيدة عن مركز الزلزال.

الساحل الغربي للولايات المتحدة

كما صدر تحذير من تسونامي يشمل كامل الساحل الغربي للولايات المتحدة.

وأكدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية وقوع تسونامي، وصدر تحذير فوري من تسونامي في أجزاء من ألاسكا. ويخضع ممر سامالجا، القريب من جزر ألوشيان التابعة للولاية، للتحذير.