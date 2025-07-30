اليوم.. سموحة يلتقي زد وديًا استعدادا للموسم الجديد

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة نظيره في نادي زد اليوم الأربعاء في مباراة ودية استعدادا للموسم الجديد من بطولة الدوري المصري.

ويبدأ سموحة مشواره الرسمي في بطولة الدوري المصري بمواجهة فريق طلائع الجيش في الجولة الأولى يوم 8 أغسطس المقبل.

ولعب سموحة 4 مباريات ودية حقق الفوز على مودرن سبورت بهدفين نظيفين، وفوز على طلائع الاسطول بهدف نظيف، وتعادل مع فاركو 1/1 وفوز على سبورتنج برباعية نظيفة.

واستقر نادي سموحة على تعيين أحمد عبدالعزيز كمدير فني دائم للفريق بعد تعيينه كمدرب مؤقت في الموسم الماضي بعد رحيل أحمد سامي.

وأختتم فريق سموحة مسابقة الدوري الموسم الماضي محتلا المركز السابع في مجموعة الهبوط.