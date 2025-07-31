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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لامين يامال يتألق بالقميص رقم 10: كان حلم طفولتي.. وأتطلع لموسم حافل بالألقاب

يامال
يامال
إسلام مقلد

سجل النجم الصاعد لامين يامال ثنائية رائعة في ظهوره الأول بقميص برشلونة رقم 10، وذلك خلال المواجهة الودية التي جمعت الفريق بـ إف سي سيول الكوري الجنوبي، وانتهت بفوز البارسا بنتيجة 7-3.

وحمل اللقاء طابعًا خاصًا ليامال، حيث ارتدى الرقم الأيقوني الذي سبق أن حمله أساطير النادي وعلى رأسهم ليونيل ميسي، وظهر بأداء هجومي لافت، خطف به الأنظار سواء بتحركاته أو حماسه أمام الجماهير الآسيوية.

وفي تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" عقب المباراة، قال يامال: "سعيد جدًا، لقد كان حلمًا يراودني منذ الطفولة أن أسجل هدفًا بهذا القميص وبهذا الرقم، إنه أمر مميز جدًا، وسعيد بالتسجيل وبالفوز".

النجم الشاب، البالغ من العمر 17 عامًا، لم يُخفِ مشاعره تجاه الدعم الجماهيري الذي تلقاه الفريق في جولته الآسيوية، مشيرًا إلى الأجواء الحماسية في كل من اليابان وكوريا الجنوبية، حيث قال:
"شكرًا جزيلًا لكم على دعمكم لنا في كل بلد، نحن ممتنون جدًا، ونأمل أن يكون هذا الموسم ناجحًا للغاية، وأن نحقق الكثير من الألقاب".

وبهذا التألق المبكر، يبدو أن يامال عازم على أن يكون أحد الأوراق الرابحة في كتيبة برشلونة للموسم المقبل، معتمدًا على موهبته وثقة الجهاز الفني والجماهير، ومُستعدًا لحمل عبء الرقم "10" بكل ما يحمله من تاريخ ومسؤولية.

لامين يامال يامال برشلونة

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