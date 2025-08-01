وفاة ممرض أثناء أداء عمله في مستشفى قفط التخصصي بقنا

لفظ ممرض شاب أنفاسه الأخيرة عقب تعرضه لأزمة قلبية مفاجئة أثناء أداء عمله بالشيفت المسائى بمستشفى قفط التخصصي جنوب قنا.

وسادت حالة من الحزن بين أبناء قرية حجازة التابعة لمركز قوص" مسقط رأس الممرض المتوفى"، عقب تداول نبأ وفاة ابنهم المشهود له بالأخلاق الطيبة.

فيما تحولت صفحات أقارب وأصدقاء الممرض المتوفى على مواقع التواصل الاجتماعى ، إلى سرادق عزاء للفقيد الراحل، معددين خلالها جميل الصفات التى كان يتزين بها ومساعدته للأهالي.

وشيع أبناء قرية حجازة فقيدهم الشاب، وسط حالة من الحزن والآسى، ودعوات بأن يتغمده المولى عز وجل بواسع الرحمة والمغفرة وان يسكنه فسيح جناته.

وكان الشاب فهد عبدالكريم مصطفى، ٢٥ عاماً، مقيم بقرية حجازة التابعة لمركز قوص، تعرض لأزمة قلبية مفاجئة أثناء ممارسة عمله بمستشفى قفط التخصصى، انتهت بوفاته فى الحال.





