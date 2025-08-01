بالصور.. جورج وسوف يتألق بأقوى سهرة طربية فى سكاي العلمين الجديدة بحضور نجوم الفن والإعلام

أحيا سلطان الطرب جورج وسوف اقوي سهرة طربية بالعلمين الجديدة داخل "سكاي" بحضور كامل العدد لنجوم الفن والإعلام بالإضافة الى محبيه من مختلف الجنسيات العربية.

حضر الحفل من نجوم الحفل دكتور مدحت العدل ،الفنانة والاعلامية رولين قاسم وساندي وشقيقتها إيناس علي وكابتن تامر بيجاتو.

حضر جورج بصحبة المنتج تامر عبد المنعم وكان في استقباله منظما الحفل ميمي المنشاوي وسامح سعيد وفايز اباظة.

وبدا الحفل قويا بتقديم الجمهور ميدلي لاغاني سلطان الطرب الشهيرة قبيل صعوده على خشبة المسرح الذي قوبل بعاصفة من هتافات وصيحات الإعجاب.

من جانبه قدم جورج

وسوف عدد كبير من أغانيه الطربية المميزة منها"كده كفاية" إلى "بتعاتبني على كلمة" إلى "خسرت كل الناس" إلى "بستنى باليوم واليومين" وبعت كل الناس .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات الجمهور.

أحيا أولى فقرات الحفل ال dj مارتن الذي تلق بعدد كبير من التراكات الشرقية والغربية.

وكان سلطان الطرب جورج وسوف قد نعى الفنان والملحن اللبناني زياد الرحباني الذي رحل عن عالمنا، صباح يوم السبت الماضي، عن عمر ناهز الـ 69 عامًا.

وكتب جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع إنستجرام: “رحل زياد العبقري، رحل زياد المبدع، أعمالك رح تبقى خالدة وفنك العظيم بالقلب والفكر على مر الاجيال، أحرّ التعازي للسيدة فيروز الأم ولعائلة الرحباني ولكل محبيك يا زياد”.