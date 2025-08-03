في يومه العالمي.. 3 فوائد لا تعرفها عن البطيخ

يحتفي العالم اليوم في الـ 3 من أغسطس باليوم العالمي البطيخ الأحمر، يُعدّ البطيخ عنصرًا أساسيًا في العديد من النزهات والتجمعات الصيفية في جميع أنحاء البلاد، وبينما يتفق معظم الناس على أن طعم البطيخ لذيذ، إلا أن الغالبية يجهلون الفوائد الصحية العديدة التي تحتويها هذه الفاكهة.

فوائد تناول البطيخ

- يوفر جرعة كبيرة من الليكوبين

الليكوبين مركب طبيعي موجود في البطيخ وغيره من الفواكه والخضراوات، وله خصائص مضادة للأكسدة، هذه المادة هي ما يُعطي البطيخ لونه الأحمر؛ ولكن إلى جانب لونه، يُعدّ الليكوبين مفيدًا أيضًا، ثبت أنه يُقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب واضطرابات العين المرتبطة بالعمر

- يساهم في تحسين عملية الهضم

يحتوي البطيخ على نسبة عالية من الماء وكمية قليلة من الألياف "كلاهما أساسي لضمان سلاسة الهضم، تُضيف الألياف حجمًا للبراز وتُحافظ على انتظام حركة الأمعاء، بينما يُساعد الماء على التخلص من الفضلات عبر الجهاز الهضمي

- يساعد البطيخ على تقليل الالتهاب

مضادات الأكسدة، الليكوبين وفيتامين ج، الموجود في البطيخ، يمكن أن يُخفف الالتهاب والضرر التأكسدي بمرور الوقت، ويمكن أن يُسبب الالتهاب تورمًا أو ألمًا أو احمرارًا في الجلد لمن يُعانون منه.

المصدر nwhealth