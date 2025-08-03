سعر الدولار اليوم 3-8-2025

شهد سعر أقل دولار أمام الجنيه؛ استقرارا مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 في الجهاز المصرفي.

سعر أقل دولار اليوم

بلغ أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع.

أدنى سعر دولار في البنوك

جاء أدنى سعر دولار مسجل أمام الجنيه داخل بنك قطر الوطني QNB.

سعر الدولار اليوم

واستقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الأحد الموافق 3-8-2025 داخل معظم البنوك المصرية.

تحديثات الدولار في البنوك اليوم

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في البنوك المصرية.

مواعيد الراحة الأسبوعية

يتعطل العمل في البنوك أسبوعيا لمدة يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، باعتبارها مواعيد الراحة الأسبوعية لكل العاملين في الجهاز المصرفي.

ماذا حدث للدولار أمس

وسجل سعر الدولار زيادة محدودة مع نهاية تعاملات أمس السبت داخل السوق المصرية الرسمية، لم تتجاوز القرش الواحد على مستوى البنوك.

متوسط سعر الدولار

سجل متوسط سعر الدولار في الجهاز المصرفي في آخر تداول نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع.

سعر البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري.

أقل سعر اليوم

سجل اقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.58 جنيه للشراء و48.68 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.

وسجل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و48.7 جنيه للبيع في بنوك " المصرف المتحد، قناة السويس، الكويت الوطني، التعمير والإسكان، التنمية الصناعية، البركة، التجاري الدولي CIB".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و48.71 جنيه للبيع في بنك أبو ظبي الأول.

متوسط سعر الدولار

بلغ متوسط سعر الدولار في معظم البنوك أمام الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و48.72 جنيه للبيع في بنوك “العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، HSBC، القاهرة، ميد بنك،فيصل الإسلامي، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، مصر، الإسكندرية، فيصل الإسلامي، الأهلي المصري”.

أعلي سعر دولار

بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.7 جنيه للشراء و 48.8 جنيه للبيع في بنك التنمية الصناعية

ووصل ثالث أعلى سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و48.77 جنيه للبيع في بنك نكست.



مصر تشارك في قمة العشرين

في وقت سابق، شارك وفد جمهورية مصر العربية برئاسة حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في الاجتماع الثالث- خلال عام 2025- لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين "G20"، الذي استضافته دولة جنوب إفريقيا، واستمرت فعالياته على مدار يومي 17 و18 يوليو 2025.

ضم الوفد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومنة الله فريد وكيل محافظ البنك المركزي للعلاقات الخارجية، وعلاء عبد الرحمن مستشار وزير المالية للمؤسسات الدولية.

وتضمنت مشاركة المحافظ عددًا من الجلسات التي تناولت قضايا متنوعة ومهمة، شملت قضايا الاقتصاد الكلي العالمي، والهيكل المالي العالمي، بالإضافة إلى مناقشات عن أهم معوقات التنمية في إفريقيا والتمويل المستدام، وقضايا القطاع المالي والشمول المالي.

وخلال الاجتماعات، أشار المحافظ إلى استمرار الضغوط على الاقتصاد العالمي، نتيجة تصاعد التوترات الجيوسياسية والحروب التجارية، مؤكدًا الحاجة إلى تنسيق السياسات النقدية والمالية للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي.

وشدد على أهمية ترسيخ توقعات التضخم وتحسين إدارة السيولة، مؤكدًا أن صلابة الاقتصاد الكلي يعد ركيزة أساسية لأي مسار إصلاحي فعّال.

وفي هذا الإطار، دعا إلى تعزيز كفاءة وفاعلية المؤسسات المالية متعددة الأطراف، ودعم جهودها في تبني آليات وأدوات مالية مبتكرة لتحفيز استثمارات القطاع الخاص وتفعيل أدوات الحد من المخاطر، بما في ذلك إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة.

كما شدد على أهمية إجراء إصلاحات شاملة في الهيكل المالي العالمي، مع ضرورة تعزيز التمثيل الإفريقي، ويُعد إرساء إطار دقيق وشفاف للرصد والمتابعة خطوة محورية نحو تحقيق هذا الهدف المشترك وضمان استدامة نتائجه.