متحف ملوي ينظم ورشة حكي احتفالا بـ اليوم العالمي للصداقة

نظم متحف ملوي بالتعاون مع قسم الموهوبين والتعلم الذكي بالإدارة التعليمية بملوي بمناسبة اليوم العالمي للصداقة،ورشة للأطفال من مختلف القدرات، جمعت بين الحكي الإبداعي والأنشطة التفاعلية، في أجواء مليئة بالمرح والتعاون .



أوضحت إدارة متحف ملوي ، أن قدمنا ورشة حكي تفاعلية، استعرضنا فيها قصصًا ملهمة حول الصداقة والتقبل والعمل الجماعي، وشجع الأطفال على التفاعل والمشاركة.

متحف ملوي



أشارت إلى تضمنت الورشة مجموعة من الألعاب التعاونية وتكوين فرق من الأطفال، شاركوا خلالها في مسابقات باستخدام المكعبات، مما ساهم في تعزيز روح الفريق والتواصل بين الجميع.

أعربت إتها تؤمن بأن الصداقة تبدأ من قبول الآخر، ولهذا جاءت هذه الورشة لتكون مساحة مفتوحة وآمنة لكل الأطفال، تعكس قيم المحبة والمشاركة.

يذكر أن بدأت فكرة إنشاء المتحف وافتتاحه أول مره عام 1963، ثم أُعيد افتتاحه مره أخرى عام 2016، بعد الانتهاء من إعادة ترميمه وتطويره وتأهيله، بعد تعرضه للتخريب والسرقة في أعقاب أعمال العنف التي شهدتها البلاد عام 2013.



كما تم استعادة حوالي 90% من مقتنيات المتحف المسروقة وتم إدراج باقي القطع المسروقة على القائمة الحمراء لمنظمة الأمم المتحدة للتربية العلوم والثقافة (اليونسكو).