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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الضرائب تعلن تنظيم 15 ندوة توعية جديدة للممولين في أسبوع.. ما القصة

رشا عبد العال
رشا عبد العال
محمد يحيي

تستهدف مصلحة الضرائب المصرية برئاسة رشا عبد العال؛ خلال الأسبوع الجارى تنظيم 15 ندوة توعوية لدعم المجتمع الضريبي والمخاطبين بأداء الضريبة على مدار 5 أيام متصلة تبدأ من غدا الأحد الموافق 3-8-2025.

وفقا لتقرير صادر عن مصلحة الضرائب والتي تتضمن تنظيم 3 ندوات يوميا لمدة 5 أيام بأرقام تبدأ من  2361 حتي 2375، بتمثيل قيادات من المصلحة بمختلف الإدارات والمواقع الوظيفية أبرزها من مركز كبار الممولين والمعاملات والتجارة الإلكترونية.

تركز الندوات بصورة أساسية علي عدد من الملفات الهامة من بينها تقديم الإقرارات الإلكترونية، وضرائب المرتبات والأجور، الاستفادة من حزمة الحوافز والتيسيرات التي قدمتها وزارة المالية بالإضافة لمنظومتي الفاتورة والإيصال الإلكتروني"

أبرز الندوات

تتضمن موضوعات الندوات المزمع اطلاقها من الأحد حتي الخميس من الأسبوع الجاري : 

  • كيفية الاستفادة من بنود التسهيلات الضريبية
  • بنود التسهيلات الضريبية لمزاولي أنشطة المهن الحرة
  • الفاتورة الالكترونية ودورها في الاستفادة من بنود التسهيلات الضريبية
  • منظومة توحبد معايير و أسس احتساب الضريبة على الأجور والمرتبات
  • كيفية الاستفادة من قانون 6 لسنة 2025
  • نظرة عامة علي منظومة الإيصال الإلكتروني وأهدافها ومزاياها والفرق بينها وبين منظومة الفاتورة الإلكترونية
  • منظومة الفاتورة الإلكترونية والربط بينها وبين منظومة نافذة
  • كيفية استفادة المصدرين والمستوردين من حزمة التسهيلات الضريبية الجديدة
  • كيفية الاستفادة من حزمة التسهيلات الضريبية لمزاولي أنشطة التجارة الإلكترونية
  • كيفية تقديم الإقرار بالتسويات السنوية لضريبة المرتبات المعدلة

تأتي تلك الاجراءات في ظل توجيهات مصلحة الضرائب برئاسة رشا عبد العال، لدعم الممولين وتسير وتيرة الاستفادة من حزمة الحوافز الضريبية التي كلفت بها وزارة المالية.

الإقرارات الإلكترونية اخبار مصر مال واعمال رشا عبد العال وزارة المالية الفاتورة الإلكترونية مصلحة الضريبية

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