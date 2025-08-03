المراكب في مصر القديمة .. ورشة تعليمية بـ متحف شرم الشيخ

نظم متحف شرم الشيخ، ورشة تعليمية تحت عنوان "المراكب في مصر القديمة"،وذلك في إطار فعاليات البرنامج الصيفي للمتحف ،إستهدفت فئة الأطفال برحلة شيقة عبر الزمن لاكتشاف عالم المراكب عند المصريين القدماء.

أوضحت إدارة متحف شرم الشيخ ، أن بدأت الورشة بشرح مبسط لفكرة ظهور المركب في مصر القديمة، وتطور أنواعها عبر العصور، و تسليط الضوء على أهميته في الحياة اليومية والدينية والجنائزية.

أشارت إدارة المتحف ، إلى أن الورشة تهدف لـ تعزيز الوعي الأثري لدى الأطفال وتنمية حبهم للتراث المصري الأصيل من خلال التعلم التفاعلي الممتع.

متحف شرم الشيخ

تابعت إدارة المتحف ، ثم انتقل الأطفال في جولة داخل قاعات العرض، حيث تعرفوا على نماذج المراكب المعروضة بالمتحف وتنوعها، وسط تفاعل كبير وفضول لمعرفة المزيد.

واختُتمت الورشة بجانب تطبيقي مبهج، قام فيه الأطفال بصناعة نموذج مصغر لمركب باستخدام خامات بسيطة، وسط أجواء من الفرح والمرح والإبداع.