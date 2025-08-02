إطلاق التيار الكهربي لأعمدة الإنارة بطريق جمال عبد الناصر ببور فؤاد.. صور

أعلن الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم السبت ، عن بدء اطلاق التيار الكهربي لعدد من أعمدة الإنارة العامة بنطاق شارع جمال عبد الناصر مدخل المدينة الجنوبي "الطريق المؤدي إلى كوبري النصر العائم" من خلال الشراكة المجتمعية لحزب حماة الوطن.

جاء ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد للإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مقدمتها خدمات الانارة علي الطرق العامة حرصا علي سلامة المركبات والمارة خلال فترة الليل.

كما اكد رئيس مدينة بورفؤاد أن هناك تواصل مستمر مع الكيانات الحزبية بالمحافظة بما يحقق التعاون المثمر والوقوف على ٱراء ومتطلبات أبناء المدينة، لافتاً أن الأجهزة التنفيذية تقدم كافة الدعم والتعاون البناء تحقيقاً لمصلحة المواطن في المقام الأول.

رئيس مدينة بورفؤاد : بدء إطلاق التيار الكهربي لعدد من أعمدة الإنارة العامة بطريق جمال عبد الناصر بالشراكة المجتمعية

أكد الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية المشاركة المجتمعية للمجتمع المدني في تنفيذ مشروعات الخدمات، والمرافق والمشروعات التنموية على أرض المدينة، وإلى دورها البالغ في الحفاظ على ما يتم من إنجازات، في كافة القطاعات، ومساندة الدولة في رعاية المواطن.

ومن جهة أخرى أشاد الدكتور إسلام بهنساوي بالتعاون المثمر للكيانات الحزبية مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .

من جانبه، أكد المهندس محمد سلامة التزام الحزب بمواصلة دوره في دعم خطط التنمية المحلية بمدينة بورفؤاد ، وتعزيز الشراكة مع الأجهزة التنفيذية والمجتمع المدني، بما يحقق الأثر الإيجابي الملموس للمواطنين.