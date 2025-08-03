عيد تكريس كنيسة الشهيد مرقوريوس أبي سيفين بعقاب – أبو المطامير

زار نيافة الأنبا إيلاريون، أسقف البحيرة وتوابعها، كنيسة الشهيدين مرقوريوس أبي سيفين والأنبا ونس بقرية عقاب – أبو المطامير، في إطار خدمته الرعوية، وذلك بمناسبة الاحتفال السنوي بعيد تكريس كنيسة الشهيد أبي سيفين، والذي يُعد من أحد أعياد القديس في الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وصلى نيافته عشية العيد، وطيب رفات الشهيد أبي سيفين وبعض الشهداء والقديسين بالكنيسة، كما شهد عروضًا من الكورالات التي قدّمها أبناء الكنيسة.

وكان في استقباله قدس الأب القس بموا نجيب، كاهن الكنيسة، حيث تُعد هذه الزيارة الرعوية الأولى لنيافته بعد تجليسه.

كما صلى نيافته القداس الإلهي في الكنيسة ذاتها، ورسم خلاله عشرة شمامسة جدد في رتبة “إبصالتس” (مرتل) لخدمة الكنيسة. واختتم نيافته الزيارة بتفقد مباني الكنيسة وخدماتها، والتقى بأبنائه من شعب القرية.