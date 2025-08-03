قرار عاجل من رئيس الإمارات يخص نشاط المخدرات في البلاد

أصدر رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مرسوماً بقانون اتحادي بإنشاء "الجهاز الوطني لمكافحة المخدرات" وتعيين الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان رئيساً للجهاز.

ونصت اختصاصات الجهاز علي إعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والتشريعات المتعلقة بشؤون المخدرات وبأنماط الجرائم المتعلقة بها وسبل مكافحتها.



كما تضمنت الاختصاصات مكافحة الاتجار بالمخدرات وتعقب وضبط شبكات تهريب وترويج المخدرات وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة.



واشتملت كذلك علي متابعة علاج وتأهيل المدمنين، وإعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بالإدمان ومكافحة المخدرات ونشرها ؛ اقتراح وإعداد ضوابط وشروط وإجراءات تداول السلائف الكيميائية التي تستخدم في غير الأغراض الطبية.



كما يعمل الجهاز علي التنسيق مع الجهات المعنية لغايات الرقابة على المنشآت الطبية والصيدلانية لمنع بيع أو صرف الأدوية أو المنتجات الطبية التي تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بصورة غير مشروعة وإدارة منصة تتبع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنسيق مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية لتبادل المعلومات والخبرات حول عمليات تهريب المخدرات وشبكات تهريبها والاتجار بها.