الإيفواري كرامو كوامي يطالب نادي الاتحاد السكندري بمستحقاته المالية

أرسل الإيفواري كرامو كوامي خطابًا إلى الاتحاد السكندري يُطالب من خلاله بمبلغ 5 آلاف دولار يقول أنها مستحقة له بموجب الاتفاق على فسخ التعاقد الذي تم توقيعه في 29 مايو الماضي، وحصل اللاعب بموجبه على 10 آلاف دولار عند إنهاء التعاقد، على أن يحصل على 5 آلاف أخرى في الأول من يوليو، وهو ما لم يحدث حتى الآن بحسب ادعاء اللاعب.

وأكد اللاعب في خطابه أنه يمهل النادي خمسة أيام لتسوية هذا المبلغ، قبل أن يقوم بالتصعيد وتقديم شكوى.

كان الاتحاد قد تعاقد مع كوامي في فترة الانتقالات الشتوية الماضية بنظام الانتقال الحر وبعقد يمتد لموسم ونصف، وخلال نصف موسم في صفوف الفريق، شارك كوامي في مباراتين فقط كبديل بمجموع دقائق 63 دقيقة.