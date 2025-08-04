طريقة عمل شيش طاووق الكبدة.. جديدة ولذيذة

قدم الشيف الشربيني، مقدم برنامج “الشيف” على قناة ”سي بي سي سفرة”، طريقة عمل شيش طاووق الكبدة، فهو من الأطباق غير التقليدية والتي لا يعرفها البعض” ولكن رغم ذلك يتمتع بمذاق لذيذ” ويمكنك إعداده في المنزل بأسهل الخطوات.

مقادير شيش طاووق الكبدة



● كبدة مكعبات

● فلفل ألوان

● بصل مكعبات

● لِيَّة

● فلفل حار

للتتبيلة:

● عصير ليمون

● خل

● زيت

● ثوم مفروم

● ثوم بودرة

● بصل بودرة

● كمون

● بهارات مشكلة

● ملح وفلفل

● خبز شامي للتقديم

● سلطة





طريقة تحضير شيش طاووق الكبدة

تتبل الكبدة واللية والخضار بالملح والفلفل وعصير الليمون.

ثم تضاف كل التوابل ويقلبوا جيدا.

تترك في التتبيلة الكبدة مع اللية مع الخضار.

ثم تشوى على الجريل حتى تمام النضج وتقدم مع الخبز الشامي والسلطة.