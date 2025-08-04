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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

5 نصائح معتمدة للتخلص من دهون البطن في الأربعينيات

البطن
البطن
هاجر هانئ

يمكن إنقاص الوزن ودهون البطن العنيدة في الأربعينيات من العمر من خلال تغييرات مستدامة في نمط الحياة، يقترح مدرب اللياقة البدنية إضافة المزيد من البروتين إلى نظامك الغذائي، ورفع الأثقال، والمشي يوميًا. كما أن الحفاظ على رطوبة الجسم، وإعطاء الأولوية للنوم، وفهم احتياجاتك الغذائية، كلها أمور أساسية لنجاح إنقاص الوزن بعد الأربعين.

إنقاص الوزن، وخاصةً في الأربعينيات، ليس بالأمر السهل، ناهيك عن دهون البطن العنيدة. ولكن ماذا لو كان ممكنًا؟ كلا، لستِ بحاجة لقضاء ساعات في صالة الألعاب الرياضية أو تجويع نفسك طوال اليوم. وفقًا لميليسا، مدربة اللياقة البدنية الرائدة، فإن التغييرات الصغيرة والمستدامة في روتينك اليومي يمكن أن تُحدث فرقًا كبيرًا. وقالت: "لا يمكنكِ تقليل دهون البطن بشكل موضعي، لن يُغير ذلك أي قدر من تمارين البطن، يحدث فقدان الدهون بشكل منهجي، من خلال عادات مستدامة وتغذية مُخصصة واستراتيجية مُحددة. مع ذلك، يُمكنكِ التخلص منها.

خمس طرق فعالة لإنقاص الوزن ودهون البطن في الأربعينيات

 

يُعد البروتين عاملًا حاسمًا، خاصةً للنساء اللواتي يمررن بتغيرات هرمونية. قالت المدربة: "معظم النساء فوق سن الأربعين لا يحصلن على ما يكفي من البروتين". واقترحت تناول ما بين 0.7 و1.0 جرام من البروتين لكل رطل من وزن الجسم المثالي، مع تعديل الكمية بناءً على مستوى نشاطكِ، تساعد الأنظمة الغذائية الغنية بالبروتين في الحفاظ على كتلة العضلات، التي تتناقص بشكل طبيعي مع التقدم في السن، كما أن إضافة البروتين إلى النظام الغذائي يحد من تناول الوجبات الخفيفة في وقت متأخر من الليل.

-رفع الأثقال والمشي يوميًا

إذا كنت تعتقد أن تمارين الكارديو وحدها كفيلة بإنقاص وزنك ، فأنت مخطئ، تمارين القوة ضرورية لإنقاص الوزن.

قالت المدربة: "إن ممارسة تمارين القوة من 3 إلى 4 مرات أسبوعيًا تُبني العضلات، وتدعم صحة العظام، وتُحسّن حساسية الأنسولين"، كما أكدت على إتمام ما بين 8000 و10000 خطوة يوميًا، هذا يُعزز فقدان الدهون ويُقلل الالتهابات.

-الترطيب هو المفتاح

يمكن للجفاف أن يُفسد جهودك في إنقاص الوزن، تُؤكد مدربة اللياقة البدنية أن الماء يؤثر على كل شيء، من الطاقة إلى الرغبة الشديدة في تناول الطعام وحتى الهضم، وقالت في فيديو نُشر على إنستجرام: "استهدف نصف وزن جسمك بالأونصة على الأقل يوميًا، وأكثر إذا كنت نشيطًا أو معرضًا للانتفاخ".

شرب كمية كافية من الماء يدعم جهود إنقاص الوزن بعدة طرق، فهو يُساعد على كبح الشهية، وتعزيز عملية الأيض، وتحسين كفاءة التمارين الرياضية، كما أن شرب الماء قبل الوجبات يُقلل من إجمالي السعرات الحرارية المُتناولة.

-النوم أمر غير قابل للتفاوض

هذا العامل هو ما يُخطئ فيه معظم الأشخاص، قلة النوم قد تؤثر بشكل كبير على رحلة فقدان الوزن، تُؤكد ميليسا أن جودة النوم أمرٌ لا غنى عنه، تزداد اضطرابات النوم شيوعًا بعد سن الأربعين، غالبًا بسبب التغيرات الهرمونية، لكن النوم ضروري لفقدان الوزن والصحة العامة. فبدون نوم كافٍ، تُصاب الهرمونات المُنظمة للشهية بالخلل، ويعاني التعافي، احرص على النوم من 7 إلى 9 ساعات كل ليلة.

المصدر: timesofindia

دهون البطن إنقاص الوزن الأربعينيات البروتين

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