تنشيط السياحة تشارك بـ معرض BIT 2026 الإيطالي

تدرس هيئة تنشيط السياحة ، المشاركة في معرض BIT 2026 ، المعمع عقدة بمدينة ميلانو بإيطاليا وذلك في الفترة من 10 إلى 12 فبراير 2026 .

أكدت هيئة تنشيط السياحة ، أن معرض BIT 2026 سيعرض بمدينة ميلانو شمال إيطاليا ،وهى العاصمة الإقتصادية للبلاد،ويعتبر شمال إيطاليا مقر حوالى 70% من شركات السياحة.

معرض BIT 2026



أشارت هيئة التنشيط ،إلى أن منظمى الرحلات للسائحين ذوى الإنفاق المرتفع يتواجدون بشمال إيطاليا ،علما بأن 60% من حركة السياحة الإيطالية تأتى إلى مصر من شمال ايطاليا خاصة فى موسم الشتاء كما يمتاز المعرض بتواجد قوى للدول المنافسة.

أضافت الهيئة ، إلى أن قيمة الاشتراك بجناح المعرض المذكور بمبلغ 2750 يورو ،بالإضافة إلى سداد 35 يورو نظير رسوم التسجيل على منصة المعرض ،ويسدد المبلغ بإحدى وسائل الدفع غير النقدية أو بشيك باسم الغرف السياحية.

