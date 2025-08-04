ورشة لكبار السن بـ متحف ركن فاروق لتعلم عمل المفارش

نُظّم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف ركن فاروق ورشة فنية بمشاركة من كبار السن، تم خلالها عمل مفرش كبير من قماش الخيش وخيوط المكرمية.

وأوضحت إدارة متحف ركن فاروق ، أن الورشة الفنية استكمالًا لنشاط المدرسة الصيفية 2 لعام 2025 بالمتحف، وذلك بالتعاون مع الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بقطاع المتحف .

متحف ركن فاروق



أفادت إدارةالمتحف ، أننا نولي أهمية بضرورة دمج السادة كبار السن في الأنشطة الإبداعية والثقافية، وذلك في إطار دورنا الثقافي والترفيهي للزوار على مدار العام.

يذكر أن متحف ركن الفاروق يحتوي على 1596 قطعة أثرية ترجع للعصر الملكي بمصر مثل قطع مميزة من الأثاث الخاص بالاستراحة وغرف النوم وأطقم للمائدة عليها الشعار الملكي.

ويتميز متحف ركن الفاروق بزينات من اللوحات الزيتية والتماثيل والساعات ومجموعة من القطع تقليد المجموعات الفرعونية ، أبرزها مجموعة توت عنخ آمون ومجموعة يويا وتويا ،والتي نقلت من إستراحة الملك فاروق بالهرم.