رجال التنس بالأهلي يتوج ببطولة الدوري العام

توج الفريق الأول للتنس رجال بالنادي الأهلي، بلقب بطولة الدوري العام، بعد الفوز على فريق وادي دجلة بنتيجة 5-4، في المنافسات النهائية التي جمعت بينهما مساء اليوم السبت، على ملاعب نادي التوفيقية.

وقدم فريق رجال التنس بالنادي عروضًا جيدة للغاية، ونجح في حصد بطولة الدوري عن جدارة واستحقاق، خلال المنافسات التي خاضها الفريق في مشواره نحو اللقب.

وكان الفريق قد فاز على نادي صيد الدقي بنتيجة 7-2, في الدور قبل النهائي قبل أن يتأهل للنهائي ويحسم لقب البطولة على حساب وادي دجلة.

من جانبه، عبر طارق صبحي رئيس جهاز التنس بالنادي، عن سعادته بالتتويج بلقب بطولة الدوري، مؤكدًا ثقته في لاعبي الفريق، وسعيهم دائمًا لتحقيق الانتصارات وحصد الألقاب.

وأشار إلى أن كل اللاعبين قدموا مستوى قويًّا، استطاعوا من خلاله حسم المنافسات واللقب عن جدارة واستحقاق.

ويترأس جهاز تنس الأهلي طارق صبحي، وأحمد طارق نائب رئيس الجهاز، ومحمود عبد المبدي، مديرًا فنيًّا، ويمنى حشيش مدربًا عامًّا، وأحمد عبد السلام العناني مديرًا لقطاع الناشئين، وحسن صوفي مدربًا للياقة البدنية، وأحمد عبد الغني مديرًا إداريًّا، ومحمود رفاعي مدير القطاع التعليمي، ودكتور أحمد هيكل طبيب الفريق.