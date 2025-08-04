هنا الزاهد تستعيد ذكريات الطفولة في فيلم المشخصاتي

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بلحظة من ذكريات الطفولة، حيث نشرت مقطع فيديو من أحد مشاهدها في فيلم «المشخصاتي»، الذي ظهرت فيه، وهي طفلة عام 2003، أي قبل نحو 22 عامًا.

الفيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع «إنستجرام»، وعلّقت عليه بسخرية قائلة: "مين اللي عرف الطفلة دي على السيناريو؟، في إشارة لطريقتها الطفولية وقتها، ودهشة البعض من ظهورها المبكر في عالم التمثيل

https://www.instagram.com/reel/DM5Z4HUI5Wo/?igsh=ZG1xbm9mZHB1NHU0

يُذكر أن فيلم “المشخصاتي” من بطولة الفنان تامر عبدالمنعم، وحقق شهرة واسعة وقت عرضه، وكان واحدًا من أوائل الأعمال التي ظهرت فيها هنا الزاهد على الشاشة.





